Будут приближать нас к НАТО: на какие гарантии безопасности может рассчитывать Украина от США
Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности для себя. Но гарантии, на которые она может рассчитывать, определены еще на саммите в Вильнюсе.
Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Юрий Подорожний. Он отметил, что в политической части говорится о помоще Украине в преодолении коррупции и установлении гражданского контроля за Минобороны.
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"А дальше уже детали, которые, конечно, будут свидетельствовать о том, что США и дальше продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь. Но не будут гарантировать участие Соединенных Штатов в восстановлении территориальной целостности Украины", – сказал политтехнолог.
Серьезная гарантия
Подорожний считает, что было бы важно, если бы гарантии безопасности имели "ядерный зонтик". Ведь россияне и дальше продолжат пугать не только Украину, но и весь мир ядерным ударом.
"Если бы американцы публично на себя взяли гарантии того, что в случае удара по Украине, США сочтут это ударом по Соединенным Штатам Америки, соответственно, все действия, которые за этим происходят... Это была бы серьезная гарантия", – убежден Юрий Подорожний.
Однако на что-то большее Украине рассчитывать сейчас, считает он, вряд ли стоит.
Какие гарантии безопасности может получить Украина от США: смотрите видео
Как влияет ситуация на поле боя
Ситуация на фронте всегда будет влиять на то, как к Украине будут относиться западные партнеры. Политтехнолог считает, что никто не будет поддерживать страну, которая проигрывает. Или охотнее будут поддерживать страну, одерживающую победы на поле боя. То, что в публичной плоскости раздаются удовлетворение или недовольство украинским контрнаступлением – это одна история.
Президенты на стол получают сводку разведок, сводку военных – что там на самом деле происходит. То, что мы не видим картинку, где 50 тысяч человек с криком "ура" бегут и освобождают территории – это еще ничего не значит,
– отметил политтехнолог.
Поэтому успехи ВСУ на фронте будут свидетельствовать о том, что такие гарантии безопасности только будут приближать Украину к Североатлантическому альянсу. Однако, считает Подорожний, не более.
Переговоры Украины и США по гарантиям безопасности
- Украина начала двусторонние переговоры с США по гарантиям безопасности. Они будут действовать до того, как украинское государство станет членом НАТО. Ведь пока в стране идет война, присоединиться к Альянсу она не может.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что Украина должна заручиться надежными гарантиями на переходный период. Ермак добавил, что результатом работы международной рабочей группы стала совместная декларация. Ее приняли руководители стран "Большой семерки" и Украины на состоявшемся в июле саммите НАТО в Вильнюсе. К ней уже присоединилось более десятка других стран. По словам руководителя ОП, почти еженедельно присоединяются новые государства.
- Украина с участниками Декларации заключит систему договоров, которые содержат конкретные гарантии безопасности. Это будут долговременные обязательства. Речь идет о финансовой и оборонной поддержке, а еще о наказании агрессора и санкциях.