Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, ЗСУ зараз виконують функцію, заради якої створювали НАТО.

До теми Україна починає переговори зі США щодо гарантій безпеки: діятимуть до вступу в НАТО

Гарантії безпеки після війни

На думку Піонтковського, під час переговорів зі США насамперед говоритимуть про гарантії безпеки для України. Зокрема, Україна після перемоги над Росією вступить до НАТО.

Буде зовсім інша геополітична конструкція. Україна – держава, яка перемогла агресора, який століттям загрожував вільній Європі. ЗСУ – найсильніша армія світу, яка виконує функцію, заради якої створили НАТО – захист військовим шляхом цивілізованого світу від агресії,

– наголосив він.

Опозиціонер переконаний, що членство України у НАТО буде дуже вигідне для Європи, адже лише українська армія готова так ефективно захищати світ від агресії.

Піонтковський про переговори України та США: дивіться відео

Україна починає переговори зі США