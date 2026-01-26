Перехоплює "Шахеди" на швидкості понад 300 кілометрів на годину: на що здатний новий дрон TechEx – репортаж
- Дрон-перехоплювач Striker Mini, розроблений українською компанією TechEx, здатний перехоплювати дрони на швидкості до 325 кілометрів на годину та вже допущений до експлуатації у військових підрозділах.
- TechEx працює над зменшенням залежності від китайських компонентів, впроваджує системи наведення та цифрові теплові камери, щоб підвищити ефективність боротьби з "Шахедами".
Українські сили протиповітряної оборони поступово отримують нові інструменти для боротьби з масованими атаками ворожих безпілотників. На тлі регулярних ударів "Шахедами" по енергетиці, інфраструктурі та житлових кварталах питання дешевих і масштабованих рішень для перехоплення БпЛА стає критично важливим – як для фронту, так і для глибокого тилу.
Одним із таких рішень став дрон-перехоплювач Striker Mini, розроблений українською компанією TechEx. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало цей виріб і допустило його до експлуатації у військових підрозділах. Йдеться про перехоплювач, створений як альтернатива застосуванню дорогих ракетних засобів проти відносно дешевих повітряних цілей.
24 Канал відвідав тестування перехоплювача та поспілкувався з представником TechEx про розвиток галузі, очікування від нового глави Міноборони Михайла Федорова та про те, чи відстають від нас росіяни.
Striker Mini: як створювали новий перехоплювач дронів?
У компанії TechEx 24 Каналу повідомили, що кодифікація Striker Mini стала важливим етапом як для команди розробників, так і для всієї екосистеми оборонних технологій. Перехоплювач офіційно допущений до експлуатації у військових підрозділах і розглядається як інструмент, що має працювати в реальних бойових умовах.
У TechEx наголошують, що Striker Mini створювався саме як відповідь на актуальні повітряні загрози. Його ключова мета – посилення захисту українського неба як на передовій, так і в глибокому тилу, зокрема для протидії ударам по критичній інфраструктурі, енергетиці, логістиці та житлових кварталах.
У компанії зазначають, що за виробом стоїть щоденна робота великої команди, яка фактично в режимі 24/7 проходить увесь шлях – від ідеї та прототипу до стабільної серійної версії. При цьому незмінними залишаються базові вимоги до надійності та безвідмовності, а постійне вдосконалення за результатами випробувань і реального застосування вважається стандартом роботи.
Striker Mini над землею / Фото Льва Шевченка, 24 Канал
Чи зникнуть "Шахеди" як загроза та які очікування від уряду?
Представник компанії TechEx Володимир розповідає, що за останні кілька місяців команда зробила суттєвий ривок у розвитку дронів-перехоплювачів. За його словами, шлях був пройдений від моделі, яка фактично не літала, до стабільної платформи з максимальною швидкістю до 325 кілометрів на годину та дальністю на крейсерській швидкості близько 36 кілометрів.
Оператор тестового польоту / Фото Льва Шевченка, 24 Канал
Найближчим часом TechEx планує впровадження систем наведення та перехід на цифрові теплові камери. Володимир підкреслює, що ці рішення базуються на запитах військових, і команда цілеспрямовано до них дослухається.
Окремим напрямком роботи є зменшення залежності від китайських компонентів. За його словами, там, де це можливо, компанія переходить на українські аналоги. Уже використовуються українські двигуни та камери, а в перспективі – й власні плати.
Це правильний напрямок, і ми маємо до цього рухатися,
– зазначає він.
Водночас з оптичними компонентами ситуація залишається складнішою. Наразі вони переважно китайського виробництва. В Україні є компанії, що працюють з оптикою, однак і вони часто залежать від імпортних комплектуючих.
Дрони-перехоплювачі перед та під час польоту / Фото Льва Шевченка, 24 Канал
Говорячи про бойові можливості, Володимир пояснює, що перехоплювачі здатні працювати по цілях із тепловим слідом — зокрема, по "Шахедах" та інших БпЛА, які летять на швидкостях до 200 кілометрів на годину. В денному варіанті з цифровою камерою можливе ураження і цілей без теплового сліду, хоча тут зростає навантаження на оператора. Водночас повільні цілі зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину, за його словами, перехоплювати складніше через високу швидкість самого інтерсептора – у таких випадках ефективнішими є коптери.
Тестувальний політ: дивіться відео 24 Каналу
Оцінюючи російські розробки, Володимир зазначає, що не бачив жодних підтверджених відео застосування перехоплювачів з боку Росії. На його думку, в цьому сегменті росіяни поки що відстають, хоча з часом можуть прийти до цієї ідеї.
Дешевий перехоплювач – це логічне рішення, коли не потрібно використовувати дорогі ракети. Питання лише в тому, коли вони це реалізують,
– зазначає Володимир.
Представник компанії також вважає реалістичною мету суттєво знизити ефективність "Шахедів", однак наголошує, що ключова проблема зараз полягає не в кількості дронів чи екіпажів, а в дефіциті радіолокаційних станцій. За його словами, саме побудова багатошарового, ешелонованого радіолокаційного контуру може зробити такі атаки неефективними.
Якщо буде вибудуваний багатошаровий, ешелонований контур із радіолокаційних станцій, ми не будемо їх пропускати. І тоді "Шахеди" просто не з’являтимуться, умовно кажучи, зненацька. Це питання зараз активно обговорюється на різних рівнях. Якщо його вирішать – "Шахеди" перестануть бути зброєю,
– пояснює Володимир з TechEx.
Коментуючи очікування від призначення Михайла Федорова міністром оборони, Володимир називає його одним із найбільш ефективних управлінців. "Куди б його не призначали – всюди з’являвся порядок", – зазначає він, додаючи, що головне зараз – не заважати цим змінам адміністративними чи бюрократичними перепонами.
