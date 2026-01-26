Перехоплює "Шахеди" на швидкості понад 300 кілометрів на годину: на що здатний новий дрон TechEx – репортаж

Українські сили протиповітряної оборони поступово отримують нові інструменти для боротьби з масованими атаками ворожих безпілотників. На тлі регулярних ударів "Шахедами" по енергетиці, інфраструктурі та житлових кварталах питання дешевих і масштабованих рішень для перехоплення БпЛА стає критично важливим – як для фронту, так і для глибокого тилу.

Одним із таких рішень став дрон-перехоплювач Striker Mini, розроблений українською компанією TechEx. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало цей виріб і допустило його до експлуатації у військових підрозділах. Йдеться про перехоплювач, створений як альтернатива застосуванню дорогих ракетних засобів проти відносно дешевих повітряних цілей.

24 Канал відвідав тестування перехоплювача та поспілкувався з представником TechEx про розвиток галузі, очікування від нового глави Міноборони Михайла Федорова та про те, чи відстають від нас росіяни.

До теми Потрібно тисячі в день: які в України є дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"

Striker Mini: як створювали новий перехоплювач дронів?

У компанії TechEx 24 Каналу повідомили, що кодифікація Striker Mini стала важливим етапом як для команди розробників, так і для всієї екосистеми оборонних технологій. Перехоплювач офіційно допущений до експлуатації у військових підрозділах і розглядається як інструмент, що має працювати в реальних бойових умовах.

У TechEx наголошують, що Striker Mini створювався саме як відповідь на актуальні повітряні загрози. Його ключова мета – посилення захисту українського неба як на передовій, так і в глибокому тилу, зокрема для протидії ударам по критичній інфраструктурі, енергетиці, логістиці та житлових кварталах.

У компанії зазначають, що за виробом стоїть щоденна робота великої команди, яка фактично в режимі 24/7 проходить увесь шлях – від ідеї та прототипу до стабільної серійної версії. При цьому незмінними залишаються базові вимоги до надійності та безвідмовності, а постійне вдосконалення за результатами випробувань і реального застосування вважається стандартом роботи.



Striker Mini над землею / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Чи зникнуть "Шахеди" як загроза та які очікування від уряду?

Представник компанії TechEx Володимир розповідає, що за останні кілька місяців команда зробила суттєвий ривок у розвитку дронів-перехоплювачів. За його словами, шлях був пройдений від моделі, яка фактично не літала, до стабільної платформи з максимальною швидкістю до 325 кілометрів на годину та дальністю на крейсерській швидкості близько 36 кілометрів.



Оператор тестового польоту / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Найближчим часом TechEx планує впровадження систем наведення та перехід на цифрові теплові камери. Володимир підкреслює, що ці рішення базуються на запитах військових, і команда цілеспрямовано до них дослухається.

Окремим напрямком роботи є зменшення залежності від китайських компонентів. За його словами, там, де це можливо, компанія переходить на українські аналоги. Уже використовуються українські двигуни та камери, а в перспективі – й власні плати.

Це правильний напрямок, і ми маємо до цього рухатися,

– зазначає він.

Водночас з оптичними компонентами ситуація залишається складнішою. Наразі вони переважно китайського виробництва. В Україні є компанії, що працюють з оптикою, однак і вони часто залежать від імпортних комплектуючих.

Дрони-перехоплювачі перед та під час польоту / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Говорячи про бойові можливості, Володимир пояснює, що перехоплювачі здатні працювати по цілях із тепловим слідом — зокрема, по "Шахедах" та інших БпЛА, які летять на швидкостях до 200 кілометрів на годину. В денному варіанті з цифровою камерою можливе ураження і цілей без теплового сліду, хоча тут зростає навантаження на оператора. Водночас повільні цілі зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину, за його словами, перехоплювати складніше через високу швидкість самого інтерсептора – у таких випадках ефективнішими є коптери.

Тестувальний політ: дивіться відео 24 Каналу

Оцінюючи російські розробки, Володимир зазначає, що не бачив жодних підтверджених відео застосування перехоплювачів з боку Росії. На його думку, в цьому сегменті росіяни поки що відстають, хоча з часом можуть прийти до цієї ідеї.

До теми Знищують 88% росіян ще до бою: як підрозділ "Оріон" створив роботизовану кілзону під Куп'янськом

Дешевий перехоплювач – це логічне рішення, коли не потрібно використовувати дорогі ракети. Питання лише в тому, коли вони це реалізують,

– зазначає Володимир.

Представник компанії також вважає реалістичною мету суттєво знизити ефективність "Шахедів", однак наголошує, що ключова проблема зараз полягає не в кількості дронів чи екіпажів, а в дефіциті радіолокаційних станцій. За його словами, саме побудова багатошарового, ешелонованого радіолокаційного контуру може зробити такі атаки неефективними.



Striker Mini / Фото Tech Ex

Якщо буде вибудуваний багатошаровий, ешелонований контур із радіолокаційних станцій, ми не будемо їх пропускати. І тоді "Шахеди" просто не з’являтимуться, умовно кажучи, зненацька. Це питання зараз активно обговорюється на різних рівнях. Якщо його вирішать – "Шахеди" перестануть бути зброєю,

– пояснює Володимир з TechEx.

Читайте також "Воювати мають роботи, а не люди": на що здатні НРК на полі бою та чому Україні потрібно сотні тисяч

Коментуючи очікування від призначення Михайла Федорова міністром оборони, Володимир називає його одним із найбільш ефективних управлінців. "Куди б його не призначали – всюди з’являвся порядок", – зазначає він, додаючи, що головне зараз – не заважати цим змінам адміністративними чи бюрократичними перепонами.