Перехватывает "Шахеды" на скорости более 300 километров в час: на что способен новый дрон TechEx – репортаж
- Дрон-перехватчик Striker Mini, разработанный украинской компанией TechEx, способен перехватывать дроны на скорости до 325 километров в час и уже допущен к эксплуатации в военных подразделениях.
- TechEx работает над уменьшением зависимости от китайских компонентов, внедряет системы наведения и цифровые тепловые камеры, чтобы повысить эффективность борьбы с "Шахедами".
Украинские силы противовоздушной обороны постепенно получают новые инструменты для борьбы с массированными атаками вражеских беспилотников. На фоне регулярных ударов "Шахедами" по энергетике, инфраструктуре и жилых кварталах вопрос дешевых и масштабируемых решений для перехвата БПЛА становится критически важным – как для фронта, так и для глубокого тыла.
Одним из таких решений стал дрон-перехватчик Striker Mini, разработанный украинской компанией TechEx. Министерство обороны Украины официально кодифицировало это изделие и допустило его к эксплуатации в военных подразделениях. Речь идет о перехватчике, созданном как альтернатива применению дорогих ракетных средств против относительно дешевых воздушных целей.
24 Канал посетил тестирование перехватчика и пообщался с представителем TechEx о развитии отрасли, ожидания от нового главы Минобороны Михаила Федорова и о том, отстают ли от нас россияне.
Striker Mini: как создавали новый перехватчик дронов?
В компании TechEx 24 Каналу сообщили, что кодификация Striker Mini стала важным этапом как для команды разработчиков, так и для всей экосистемы оборонных технологий. Перехватчик официально допущен к эксплуатации в военных подразделениях и рассматривается как инструмент, который должен работать в реальных боевых условиях.
В TechEx подчеркивают, что Striker Mini создавался именно как ответ на актуальные воздушные угрозы. Его ключевая цель – усиление защиты украинского неба как на передовой, так и в глубоком тылу, в частности для противодействия ударам по критической инфраструктуре, энергетике, логистике и жилых кварталах.
В компании отмечают, что за изделием стоит ежедневная работа большой команды, которая фактически в режиме 24/7 проходит весь путь – от идеи и прототипа до стабильной серийной версии. При этом неизменными остаются базовые требования к надежности и безотказности, а постоянное совершенствование по результатам испытаний и реального применения считается стандартом работы.
Striker Mini над землей / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
Исчезнут ли "Шахеды" как угроза и какие ожидания от правительства?
Представитель компании TechEx Владимир рассказывает, что за последние несколько месяцев команда сделала существенный рывок в развитии дронов-перехватчиков. По его словам, путь был пройден от модели, которая фактически не летала, до стабильной платформы с максимальной скоростью до 325 километров в час и дальностью на крейсерской скорости около 36 километров.
Оператор тестового полета / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
В ближайшее время TechEx планирует внедрение систем наведения и переход на цифровые тепловые камеры. Владимир подчеркивает, что эти решения базируются на запросах военных, и команда целенаправленно к ним прислушивается.
Отдельным направлением работы является уменьшение зависимости от китайских компонентов. По его словам, там, где это возможно, компания переходит на украинские аналоги. Уже используются украинские двигатели и камеры, а в перспективе – и собственные платы.
Это правильное направление, и мы должны к этому двигаться,
– отмечает он.
В то же время с оптическими компонентами ситуация остается более сложной. Сейчас они преимущественно китайского производства. В Украине есть компании, работающие с оптикой, однако и они часто зависят от импортных комплектующих.
Дроны-перехватчики перед и во время полета / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
Говоря о боевых возможностях, Владимир объясняет, что перехватчики способны работать по целям с тепловым следом – в частности, по "Шахедам" и другим БПЛА, которые летят на скоростях до 200 километров в час. В дневном варианте с цифровой камерой возможно поражение и целей без теплового следа, хотя здесь возрастает нагрузка на оператора. В то же время медленные цели со скоростью около 100 километров в час, по его словам, перехватывать сложнее из-за высокой скорости самого интерсептора – в таких случаях эффективнее коптеры.
Тестовый полет: смотрите видео 24 Канала
Оценивая российские разработки, Владимир отмечает, что не видел никаких подтвержденных видео применения перехватчиков со стороны России. По его мнению, в этом сегменте россияне пока отстают, хотя со временем могут прийти к этой идее.
Дешевый перехватчик – это логичное решение, когда не нужно использовать дорогие ракеты. Вопрос лишь в том, когда они это реализуют,
– отмечает Владимир.
Представитель компании также считает реалистичной цель существенно снизить эффективность "Шахедов", однако отмечает, что ключевая проблема сейчас заключается не в количестве дронов или экипажей, а в дефиците радиолокационных станций. По его словам, именно построение многослойного, эшелонированного радиолокационного контура может сделать такие атаки неэффективными.
Если будет выстроен многослойный, эшелонированный контур из радиолокационных станций, мы не будем их пропускать. И тогда "Шахеды" просто не будут появляться, условно говоря, неожиданно. Этот вопрос сейчас активно обсуждается на разных уровнях. Если его решат – "Шахеды" перестанут быть оружием,
– объясняет Владимир из TechEx.
Комментируя ожидания от назначения Михаила Федорова министром обороны, Владимир называет его одним из самых эффективных управленцев. "Куда бы его не назначали – везде появлялся порядок", – отмечает он, добавляя, что главное сейчас – не мешать этим изменениям административными или бюрократическими преградами.
