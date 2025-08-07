У міжнародних медіа знову з'являються припущення про можливість повітряного перемир'я між Росією та Україною. Це може бути частиною ширшого маневру Кремля, спрямованого на виграш часу для підготовки нової кампанії.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що Росія може тимчасово утриматися від авіаційних атак під тиском США. Водночас, за його словами, Кремль намагатиметься накопичити дрони та створити враження готовності до діалогу.

Чи можливе повітряне перемир'я з Росією?

Росія може використати перемир'я як частину інформаційної гри, але без міжнародного контролю це не дасть жодного результату. Дмитро Жмайло наголосив, що Кремль неодноразово порушував домовленості, прикриваючись фіктивними ініціативами.

Будь-яке припинення вогню з Росією, як показує наш досвід з 2014 року, без ефективних інструментів моніторингу дуже і дуже малореалістичне,

– наголосив Жмайло.

Він нагадав, що місія ОБСЄ у прифронтових районах не забезпечувала належного контролю. За його словами, чимало представників місії просто отримували зарплату й проживали в готелях, не фіксуючи реальні порушення.

Росія хоче використати перемир'я для накопичення дронів

На думку Жмайла, Росія може погодитися на часткове припинення повітряних атак, але не з гуманітарних міркувань. Йдеться про прагматичний розрахунок: дати сигнал США про готовність до діалогу і водночас накопичити ресурси для нових ударів.

Росія може запропонувати не всеосяжне перемир'я, а, наприклад, лише в повітрі, щоб утриматися від певних атак. Це відповідає їхнім інтересам, бо темп виробництва дронів поки не такий, як вони намагаються показати,

– пояснив Жмайло.

Він додав, що реальні показники російського виробництва БпЛА значно нижчі за очікування, тож Кремль може використати перемир'я, щоб наростити арсенал. Зокрема, йдеться про дрони "Шахед" і "Гербера", а також мобільні пускові установки, які маскують під цивільний транспорт.

Припинення вогню як елемент тактики затягування

Дмитро Жмайло вважає, що Кремль може використати перемир'я як інструмент затягування війни. Йдеться не про деескалацію, а про спробу виграти час для накопичення ресурсів і водночас вплинути на Захід через економічні інтереси.

Основну ставку росіяни роблять на фінансову зацікавленість американської сторони. Це контракти, бізнесові угоди, надія просто собі ще виграти часу,

– зазначив він.

На його думку, Росія може погодитися на обмежене перемир'я лише під жорстким зовнішнім тиском. Проте навіть у разі такого рішення вона продовжить підготовку до нових атак і не дотримуватиметься умов на практиці.