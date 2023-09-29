Шмигаль сказав, коли Україна буде повністю готова до членства в ЄС

Після понад року з моменту отримання статусу кандидата на членство у Євросоюзі Україна сподівається розпочати перемовини про вступ. Задля цього була проведена низка реформ, важливість яких підкреслював Брюсель.

Україна чекає на схвалення Євросоюзу у проведених реформах та початок перемовин про приєднання до Унії. Важливо, що оптимістичні очікування влади поділяють також незалежні експерти європейські політики.

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Оптимістичний прогноз Шмигаля

У своєму коментарі виданню Politico прем'єр-міністр України наголосив, що Україна націлена на повноцінне членство в ЄС і не погодиться на другорядний статус у взаємодії з країнами-членами.

Я більш ніж впевнений, що в наступні 2 роки Україна буде повністю готова стати частиною Європейського Союзу. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб забезпечити Україні повноправне членство у Євросоюзі. Ця справа є критично важливою для усіх українців,

– наголосив Шмигаль.

Попри те, що станом на сьогодні 8 країн Європи чекають на “зелене світло” на приєднання до ЄС, прем’єр-міністр України впевнений, вступ нашої держави буде унікальним.

"Ми хочемо стати повноцінним членом Євросоюзу, тому що сьогодні Україна є єдиною країною на світі, яка платить за свою європейську перспективу настільки велику ціну. Жодна інша країна, що претендувала на вступ, не мала настільки великої підтримки цілого суспільства, як Україна (90%)" – пояснив український прем'єр.

Важливо! На шляху до початку перемовин про вступ Україна виконала всі 7 умов Єврокомісії, які були поставлені минулого року одночасно із набуттям статусу кандидата. Вони були своєрідною перевіркою нашої держави на здатність до проведення реформ під час повномасштабної війни.

Для того, щоб контролювати Києвом виконання умов, Єврокомісія створила експертний консиліум, який виставив оцінки за кожен із критеріїв. Сукупно, за інформацією ЄП, Україна провела реформи на "тверду четвірку", до чого доклались останні важливі рішення про поновлення електронного декларування та ухвалення закону про національні меншини.

Європейські парламенти також підтримують початок перемовин

Також можливість початку перемовин щодо членства у ЄС прокоментував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, під час зустрічі із європейськими парламентарями, він також обговорював виконання 7 умов Єврокомісії.

"Мені приємно було констатувати, що Україна виконала усі необхідні зобов’язання Єврокомісії й тепер з нетерпінням очікує на письмову оцінку виконання наших зобов’язань. Ми дуже сподіваємось, що вже в грудні Україна зможе розпочати перемовини щодо набуття повноцінного членства у Європейському союзі", – зазначив спікер ВРУ.

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