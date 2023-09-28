Про це згадали в анонсі неформальної зустрічі міністрів (28 – 29 вересня) у Мурсії, опублікованому головуючою у Раді ЄС Іспанією. Міністри країн Євросоюзу зберуться в Іспанії для обговорення загальних питань і розширення ЄС.

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Головною темою неформальної зустрічі міністрів у перший день буде необхідність внутрішньої підготовки до можливого розширення ЄС до 36 країн, а також посилення підтримки країн-кандидатів. Зазначимо, що наразі членами Європейського Союзу є 27 держав.

Ці два взаємопов'язані питання є основою для підготовки нового Стратегічного порядку денного ЄС, який буде затверджений у 2024 році під час бельгійського головування, але елементи якого окреслюються протягом іспанського семестру,

– мовиться в анонсі.

Під час цієї неформальної зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї.

Вони будуть присвячені впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому Євросоюзу для готовності до розширення.

Під час робочого обіду міністри зосередяться на підготовці зустрічі лідерів у Гранаді та обговоренні концепції відкритої стратегічної автономії (OSA) наступного дня, 6 жовтня.

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