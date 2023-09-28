Про це згадали в анонсі неформальної зустрічі міністрів (28 – 29 вересня) у Мурсії, опублікованому головуючою у Раді ЄС Іспанією. Міністри країн Євросоюзу зберуться в Іспанії для обговорення загальних питань і розширення ЄС.
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У ЄС заявили про потребу зміни у самому Євросоюзі
Головною темою неформальної зустрічі міністрів у перший день буде необхідність внутрішньої підготовки до можливого розширення ЄС до 36 країн, а також посилення підтримки країн-кандидатів. Зазначимо, що наразі членами Європейського Союзу є 27 держав.
Ці два взаємопов'язані питання є основою для підготовки нового Стратегічного порядку денного ЄС, який буде затверджений у 2024 році під час бельгійського головування, але елементи якого окреслюються протягом іспанського семестру,
– мовиться в анонсі.
Під час цієї неформальної зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї.
Вони будуть присвячені впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому Євросоюзу для готовності до розширення.
Під час робочого обіду міністри зосередяться на підготовці зустрічі лідерів у Гранаді та обговоренні концепції відкритої стратегічної автономії (OSA) наступного дня, 6 жовтня.
Що відомо про євроінтеграцію України
- Влітку 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС і зобов'язалася виконати перелік з кількох реформ.
- Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконувати всі рекомендації, які надала Європейська комісія. Наразі українська влада очікує початок перемовин щодо вступу нашої держави до ЄС.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що Верховна Рада ухвалила 99% усіх необхідних законів, які дозволять нашій державі почати перемовини з ЄС.
- До кінця року Єврокомісія на основі реформ, які здійснила Україна, має вирішити, чи розпочинати процес переговорів щодо вступу нашої країни до ЄС. За даними Bloomberg, Україні слід очікувати "зелене світло".
- Оптимізму додає заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що майбутнє України в Євросоюзі.
- Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що наша країна буде готова до членства в ЄС через 2 роки.