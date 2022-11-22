Було моторошно їхати через лінію бойових дій, – переселенець розповів, як важко виїхав з Каховки

Нова Каховка досі окупована російськими загарбниками. Переселенець Сергій деякий час жив в окупації, проте вирішив виїхати, бо у його будинку з'явилось багато колаборантів.

Свою історію евакуації хлопець розповів в ексклюзивному інтерв'ю в межах проєкту СВОЇ. Хлопець пригадав, як йому вдалось проїхати до 20 російських блокпостів.

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Сергій розповів, як важко евакуювався з Каховки

Переселенець пригадав, що його мати виїхала з окупації раніше, а він ще залишився вдома, адже боявся самого процесу виїзду – їхати було необхідно через лінію бойових дій.

Однак згодом в його будинку стало багато колаборантів, а він єдиний в часті ОСББ писав українською мовою. Це також вплинуло на рішення Сергія.

Тому хлопець зачекав, коли з рідного міста виїжджатимуть знайомі, щоб не платити великі гроші перевізникам.

Потім деякі мої знайомі теж вирішили виїхати, у них було місце для мене. Я вирішив залишити своїх котів та квартиру на тих (яким допомагав раніше – 24 канал) сусідів. Зібрав рюкзак, взяв ноутбук. А що мені ще треба для життя? А ще я взяв дві сумки-передачки для знайомих. Про себе я чомусь думав в останній момент,

– пригадав хлопець.

Розповів також, що тільки до Василівки їхали 4 – 5 годин, а там вже стояла велика колона. За словами хлопця:

у Василівці були 4 дні – кожен був один блокпост;

поміж блокпостами вони стелили скатертину посеред поля та влаштовували собі пікнік;

проте там був повний хаос.

Колона об'їжджала авто з трупами

"Найбільше мене здивувало, що на узбіччі була розбита машина з трупами. Скільки вона там стояла – невідомо. Росіян це ж взагалі не хвилювало. Спати з цим смородом було просто неможливо, колона мала розділитися на дві частини, щоб по центру була та згорівша машина", – пригадав переселенець.

Перший період після виїзду Сергій жив у Запоріжжі, згодом поїхав до родичів у Київ. Пригадує, що найприємнішим було те, коли йому дали поличку.

Тут такий контраст, коли в тебе є житло, купа різних речей, а потім все це вміщується в один рюкзак,

– пригадав хлопець.

Сергій розповів, що в Києві він знову почав вчитись, дізнаватись про різні волонтерські організації та писати тексти.

Коротко про історії переселенців

21-річний Михайло Огарков розповів, як він виїздив з Бахмута на Донеччині. Михайло сказав, що тілом він в Києві, але душею і серцем в рідному місті.

Своєю історією поділився також сімейний лікар з Херсона Олександр Некряч. Він розповів про виїзд родини з маленькою донечкою з Чорнобаївки аж до Києва.

Про своє життя та евакуацію розповіла і Юлія Довгопольська, яка мала декілька кав'ярень у Слов'янську. Детальніше про її історію читайте за посиланням.

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