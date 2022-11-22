Было жутко ехать через линию боевых действий, – переселенец рассказал, как тяжело выехал из Каховки

Новая Каховка до сих пор оккупирована российскими захватчиками. Переселенец Сергей некоторое время жил в оккупации, однако решил уехать, потому что в его доме появилось много коллаборантов.

Свою историю эвакуации парень рассказал в эксклюзивном интервью в рамках проекта СВОИ. Парень вспомнил, как ему удалось проехать до 20 российских блокпостов.

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Сергей рассказал, как тяжело эвакуировался из Каховки

Переселенец вспомнил, что его мать уехала из оккупации раньше, а он еще остался дома, потому что боялся самого процесса выезда – ехать было необходимо через линию боевых действий.

Однако впоследствии в его доме стало много коллаборантов, а он единственный в части ОСМД писал на украинском языке. Это также повлияло на решение Сергея.

Поэтому он подождал, когда из родного города будут выезжать знакомые, чтобы не платить большие деньги перевозчикам.

Потом некоторые мои знакомые тоже решили уехать, у них было место для меня. Я решил оставить своих кошек и квартиру на тех (которым помогал раньше – 24 канал) соседей. Собрал рюкзак, взял ноутбук. А что мне еще нужно для жизни? А еще я взял две сумки-передачи для знакомых. О себе я почему-то думал в последний момент,

– вспомнил парень.

Рассказал также, что только в Васильевку ехали 4-5 часов, а там уже стояла большая колонна. По словам парня:

в Васильевке были 4 дня – каждый день был один блокпост;

между блокпостами они стелили скатерть посреди поля и устраивали себе пикник;

однако там был полный хаос.

Колонна объезжала авто с трупами

"Больше всего меня удивило, что на обочине была разбита машина с трупами. Сколько она там стояла – неизвестно. Россиян это вообще не волновало. Спать с этим смрадом было просто невозможно, колонна должна была разделиться на две части, чтобы по центру была сгоревшая машина", – вспомнил переселенец.

Первый период после выезда Сергей жил в Запорожье, потом поехал к родственникам в Киев. Вспоминает, что самое приятное было то, когда ему дали полочку.

Здесь такой контраст, когда у тебя есть жилье, куча разных вещей, а потом все это умещается в один рюкзак,

– вспомнил парень.

Сергей рассказал, что в Киеве он снова начал учиться, узнавать разные волонтерские организации и писать тексты.

Кратко об истории переселенцев

21-летний Михаил Огарков рассказал, как он выезжал из Бахмута Донецкой области. Михаил сказал, что телом он в Киеве, но душой и сердцем в родном городе.

Своей историей поделился также семейный врач из Херсона Александр Некряч. Он рассказал о выезде семьи с маленькой дочерью из Чернобаевки в Киев.

О своей жизни и эвакуации рассказала и Юлия Довгопольская, которая имела несколько кафе в Славянске. Подробнее о ее истории читайте по ссылке.

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