В интервью в рамках проекта "СВОИ" на 24 канале владелица кафе "Просто Кофе" Юлия Долгопольская и администратор Алла Минина вспомнили, как выезжали из города, который оккупанты беспощадно обстреливали с первых дней.

Важно "В Херсоне потеряла часть себя, а в Киеве – мечты на будущее": переселенка о бегстве от войны

Разговор с Юлией и Аллой о выезде из Славянска: смотрите видео

"Все кипело, у нас было много планов": о жизни до 24 февраля

Какова была ваша жизнь до войны? С чего началась история "Просто Кофе"?

Все началось 9 мая 2016 года. Сначала мы планировали, чтобы это было не кафе, а шоурум с изделиями. То есть местные мастера должны были изготавливать и приносить нам на реализацию свои товары. Мы имели бы маленькую кофемашину и буквально несколько столиков. Но случилось не так, как думалось. Получилось совсем наоборот. И сначала в Славянске открылось полноценное кафе, а на его базе – шоурум. Случилось это как раз 9 мая.

Открытие кофейни в Славянске: смотрите видео

Затем мы стали расширяться, открыли второй зал в том же помещении. Через некоторое время открыли еще одно кафе, на этот раз в Краматорске, в 12 – 15 километрах от Славянска. После этого появилось микрокафе "Кофе To Go" возле площади в Славянске. Оно до сих пор ждет нас. Мы обязательно вернемся и будем работать.

Одно из наших кафе было довольно большим. Там мы показывали фильмы, проводили различные мероприятия, дни рождения, занимались кейтерингом. Знаете, жизнь кипела. У нас было много планов, амбиций, перемен к лучшему. Конечно, до 24 февраля, как и у всех украинцев.

Владелица кафе "Просто Кофе" Юлия Долгопольская призналась, что до войны много путешествовала, несколько раз была во Львове. Именно этот город, который называют кофейной столицей, вдохновил его создать кофейню в родном Славянске. Она добавила, что многому пришлось учиться самостоятельно уже после открытия. В частности, выпекать десерты.

Юлия Довгопольская: Сначала мы покупали десерты, нам их делали местные кондитеры под заказ, но потом мы поняли, что все же нужно свое. И начали немного учиться. Никто из нас не кондитер, и никакого отношения к этому ранее не имел. Мы искали какие-то курсы, проходили мастер-классы и в конце концов научились выпекать для себя и других кафе.

Кофейня в Славянске / Фото предоставлены 24 каналу

"Становилось все горячее и горячее": о решении эвакуировать работников

Когда вы решили уехать из Славянска?

Алла: Юля, владелица, уехала немного раньше, в конце марта. А мы с нашими сотрудниками уезжали 9 апреля. Когда стало становиться все жарче и жарче. Тогда уже стало опасно находиться там. Мы все поняли, что важнее жизни нет ничего.



Алла – администратор кофейни "Просто Кофе" / Фото 24 канала

С апреля по июнь большинство работников было в Кропивницком. Однако нужно было двигаться дальше.

Алла: Мы сидели на низком старте. Все ждали возвращения домой. Сидели в телефонах, смотрели новости, мониторили их, хотели, чтобы это быстрее закончилось. Когда начало доходить, что вряд ли мы скоро вернемся. Юля у нас человек активный, собралась и говорит: "Ну что мы сидим? Давай что-то делать, как-то двигаться. Так просидеть можно пол жизни!". Таким образом, мы оказались в Ивано-Франковске.

Трудно ли было переезжать? Имею в виду, кафе – это много техники, мебели, удалось ли вам что-нибудь забрать?

Алла: Мы вывозили пекарню. Оборудование кафе осталось дома, мы не смогли его вывезти. А оборудование пекарни вывозили по программе релокации. То есть, мы и еще несколько предпринимателей сделали такую коллаборацию, и вывозили свое оборудование.

Как происходила релокация кофейни / Фото предоставлено 24 канала

А что сейчас с заведениями, оставшимися в Славянске?

Юлия: В последнее время у нас там работало только одно заведение. Да, оно уцелело, ничего туда не прилетело, но его немного подтопило. Но стены, окна, то есть главное, все целое. Все остальное сделаем.

"Искали место, максимально похожее на дом": почему выбрали Ивано-Франковск

Почему именно Ивано-Франковск?

Алла: Когда мы начали выбирать город для релокации, мы посмотрели население и количество релокированного бизнеса. У нас кафе. То есть нужно было найти такой город, чтобы он был душевный, атмосферный, максимально похожий на дом. Ивано-Франковск – это именно такой город.

Мы нашли квартиру, нашли помещение, куда перевезли пекарню. И мы ни секунды не пожалели, что сюда приехали. Здесь действительно второй дом. Атмосферно, классно, все со знаком плюс!

Юлия: Когда мы приехали во Франковск, сделали образцы своей продукции и понесли по кафе. Мы ведь не знали, какие здесь кафе, кто это, что это, у многих свои кондитерские, они сами для себя тоже выпекают. Но нашлись кофейни, которые нам доверились. И мы до сих пор с ними работаем.

Оперативно среагировала Ивано-Франковская ОГА, очень быстро нам предоставили вагончик. Прошло буквально пару дней, и нам уже позвонили по телефону, сказали время и место, где будет расположен этот вагон. Всё очень быстро. Помещение мы искали недолго. Здесь много предложений коммерческой недвижимости, очень много. Нам нужно было где-то в центре, где люди ходят, и мы себе думали, что было бы хорошо, если бы это было помещение, где уже было заведение. Неважно какое, но заведение.



Юлия – владелица кофейни "Просто Кофе" / Фото 24 канала

"Дома есть дома": как Франковск принял переселенок

Расскажите о переезде. Не было ли вам страшно, что здесь, на Западе, может что-нибудь пойти не так? Переселенцы часто пугаются тем, что менталитет жителей Востока и Запада – кардинально противоположный. Как было у вас?

Алла: Я хочу сказать, что у нас крутой регион. У нас классные люди. У нас все круто! Там кайфуешь от жизни так же как и здесь. Конечно, дома есть дома. И когда я ехала на Запад, у меня были сомнения в языке, вот это барьер. Потому что дома мы общались по-русски, конечно. А у меня далеко не идеальный украинский.

Я думала: "А что если я приеду сюда, как меня воспримут?". И в конце концов все было прекрасно, нас очень круто приняли. Мне ни один человек не сделал замечания. Ни один человек не сказал, что я что-то не то говорю. Напротив! Приходили местные, поздравляли с открытием, спрашивали, откуда мы и говорили, что нам рады.

Это очень! Они расспрашивали: "А вы откуда? Как у вас дома? Мы надеемся, что вам понравится!" Это очень приятно.

Сам город мне очень нравится, особенно архитектура. Здесь уютно, такое чувство, что ты дома.

"Будем возвращаться домой": о планах на будущее

Украина обязательно победит. Что вы будете делать после того, как на всех оккупированных территориях наконец-то развеется желто-голубой флаг?

Алла: Мы будем возвращаться домой, будем работать. Первый и основной фактор – это безопасность. Потому что мы отвечаем не только за свою жизнь, но и за сотрудников, за наших родственников. Когда будет безопасно – а мы уверены, что это будет в ближайшее время – тогда мы вернемся. Мы будем восстанавливать все дома, потому что сейчас город немного побит.

Справка. Славянск находился под российской оккупацией с апреля по июль 2014 года. Сейчас город прифронтовый и активно обстреливается. В течение нескольких месяцев российские войска пытаются совершать наступление на Славянск и Краматорск в Донецкой области. Однако тщетно. Наши воины успешно противостоят врагу и делают все, чтобы сине-желтый флаг и дальше развевался над украинским городом.

Первоначально нужно будет ехать и восстанавливать наш город. Ибо он необычайный, он крутой. Это дом, он не может быть не крутым.

Но и здесь, во Франковске, тоже будет кафе. Мы не планируем закрывать его. Это наш ребенок. Как это?

Юлия также не хочет, чтобы кофейня во Франковске закрылась.

Юлия: Конечно, мы хотим, чтобы это кафе работало еще много лет. Мы не планируем ни перевозить, ни закрывать его. Если все будет хорошо, мы будем работать.

Украинцы еще раз доказывают свою несгибаемость и силу духа. Ведь даже, казалось, потеряв все, они находят силы двигаться дальше. Открывать новый бизнес или релокировать уже имеющийся. И все для того, чтобы создать мощный тыл и поддержку нашей экономике во время войны. И с такими людьми Украина обязательно победит!