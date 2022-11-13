Об оккупации, эвакуации и волонтерской деятельности в Киевской области Александр рассказал журналистам 24 канала в рамках проекта СВОИ.

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Александр строил свою карьеру в родном городе. Он работал на любимой работе, воспитывал маленькую дочь. Вместе с женой мечтал и строил планы на будущее. Однако армия российских захватчиков решила разрушить это. Так что теперь у молодых супругов другие мечты.

"Над нами все летало": с утра 24 февраля Александр еще вышел на работу

Как вы узнали о начале полномасштабной войны в Украине? Что помните с 24 февраля?

Утром позвонила наша подруга, проживающая в селе Красное под Скадовском. Она рассказала, что прошли военные колонны, горит Чернобаевка, бросают бомбы, поэтому нужно собираться и убегать. Сначала мы не очень поняли о чем она. Но открыли новости и начали читать.

В 6:30 в Херсоне уже все летало. Что-то падало здесь, а что-то летело над нами в другие города.

В 8 часов утра я, как и все, пошел на работу. Но из-за постоянных тревог рабочий день завершился раньше.

В поликлинике царила атмосфера страха. Некоторые пациенты пришли на планируемый прием, но никто не знал, что происходит и что будет дальше. Александр, как всегда, консультировал больных.

Через несколько часов руководство больницы сказало всем работникам идти домой и в подвалах пересидеть бомбардировки. Мы не зналичто, в каких размерах и куда летит. Просто прятались.

Жизнь семьи до российского вторжения в Херсон / Фото Александра Некряча

Все гудело и тряслось: ужасная ночь на 25 февраля

Ночь на 25 февраля мы провели в своей квартире, но это была ужасная ночь. Все ходуном ходило: пол, потолок, стены. Все гудело и тряслось. Даже с закрытыми дверями в коридоре было невозможно уснуть.

Что вы сделали с утра? Перебрались к кому-нибудь из родственников?

Да, мы ехали к тете в дом в другом районе города. Все 2 месяца спали в подвале.



Семье пришлось обустроить спальные места в подвале / Фото Александра Некряча

В Херсоне не осталось наших военных. 25 февраля все правоохранительные органы просто уехали. Мы остались без обороны. На следующий день начали заходить россияне.



2 месяца семья жила в подвале тети / Фото Александра Некряча

Замороженное мясо по 500 гривен: цены в Херсоне космически выросли

Как изменился Херсон, когда туда вошли российские оккупанты?

Первое время люди вообще не выходили на улицы. Все стали прятаться. Автомобилями пользоваться было страшно. Россияне гоняли на большой технике по общественным местам, на светофорах. То есть на правила дорожного движения им было наплевать. Позже люди начали вешать белые повязки на авто. Так будто бы меньше двигали.

На рынок оккупанты с оружием ходили, автоматы постоянно носили.

А какова была ситуация с продуктами? Завозили ли что-то в город?

За продуктами были огромные очереди. В мессенджерах писали где, когда и что подвезут. Поэтому мы бегали на разные локации за хлебом, яйцами, мясом. Цены сразу выросли вдвое. Замороженное мясо, когда-то стоившее 150 гривен за килограмм, продавали уже по 500 гривен. Свежего вообще не было.

Это замороженное мясо было неизвестного производства. Продавали его большими брикетами по 2 – 5 кг. Такой кусок, что даже не разрежешь. Не знаю, из каких это складов. Но мы брали, чтобы хоть что-то было. Потом уже делились с родственниками.

Приходили ли к вам в больницу российские оккупанты?

За мое время работы нет. Однажды в апреле они приехали на стоянку возле больницы. Мы сразу все засуетились, смотрели на происходящее в окно. Они сфотографировали поликлинику, постояли еще около 10 минут и уехали. К кому-то из прохожих пристали, чтобы проверить документы.

Пока Александр был в Херсоне, руководство больницы было украинским. Его сменили на оккупационное уже позже.

К нам приходил мужчина, которого на митинге за Украину оккупанты ударили прикладлм по лицу. Мы ему оказали помощь и направили на консультацию к специалисту.

Лекарств в Херсоне почти не было, поэтому выписывали по 4 препарата на выбор

Были ли лекарства в то время? Если нет, то где их брали?

Лекарств не хватало. После 24 февраля аптеки поработали еще где-то неделю. За это время люди все массово раскупили. Преимущественно брали те, у кого хронические заболевания. Обезболивающие тоже разобрали быстро, а затем раскупили антибиотики. После этого херсонцы спасались кто как мог. Брали из оптовых складов, но это был мизер.

Я не знаю, как работал стационар, но в поликлинике были препараты по госзакупке. Программа записи к узким специалистам работала. Поэтому я мог выполнять свои обязанности: консультировал и выписывал лечение.

Поскольку найти лекарство было сложно, Александр выписывал сразу по 3 – 4 препарата на выбор. Так больным было легче найти их.

А как это было морально – жить в городе, где ходят вооруженные вражеские солдаты?

Ужасно. Никуда не можешь выйти. 24 февраля нашей дочери было полтора года. Такой период, что она уже бегала, начинала что-то понимать, активно говорила. Мы всегда ходили в парк гулять, или к реке. А тут все резко исчезло.

Мы не могли куда-нибудь выйти с ребенком и прогуляться. Да и жили не в квартире, а в подвале. Для меня вся прогулка – это был путь на работу и в магазин.

Семья ехала куда глаза глядят: решение об эвакуации приняли за ночь

Что стало последней каплей, после которой вы решили эвакуироваться?

Решение о выезде из Херсона мы с женой приняли за одну ночь. Раньше мы обсуждали разные моменты, но серьезно об эвакуации не думали.

Днем 18 апреля мы еще ничего не планировали, а вечером родные сказали, что россияне планируют вырубить связь и полностью изолировать нас. В то время уже начали похищать людей на улицах и массово паковать. Сказали, что город будет закрыт на 10 дней.

Не было никакого ощущения безопасности, ты никуда не мог обратиться за помощью. Тогда и началась Чернобаевка – всем весело, все считают, а у нас подвал трясется. Ребенок не спит, постоянные крики, стресс.

Все изменилось за ночь, и уже в 6 часов утра 19 апреля мы сложили вещи и уехали.

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"Когда люди проходили серую зону, россияне открыли огонь из пулемета"

Куда вы решили уехать? У вас был какой-нибудь план?

Мы не знали, куда едем. Просто ехали на подконтрольную Украине территорию. Сначала в Николаев, а затем в Одессу. Заехали туда в 21:00. На блокпостах стояли долго, особенно в Снигиревке.

Когда мы проезжали серую зону, то россияне открыли огонь из пулемета. Я не знаю, было ли это нам вслед, но слышно было совсем рядом.

В Одессе сперва поселились в отеле на несколько дней, чтобы обдумать дальнейшие планы. Пока мы решали, что делать дальше, россияне запустили ракеты по Одессе. Прилет был в многоэтажку. Тогда еще женщина с маленьким ребёнком погибла.

Семье стало страшно оставаться в Одессе. В тот же вечер Александр с женой и дочерью сел в эвакуационный поезд в Тернополь. На Западе Украины они побыли несколько дней, а затем отправились в Киев.

"Люди везде классные": Александр с семьей переехал в Киев, волонтерит

Как вы нашли жилье в Киеве? Помогал ли вам кто-то?

У нас в Украине очень хорошие люди живут. Даже за один город не скажу, потому что везде люди классные. Нам постоянно попадались хорошие украинцы.

Жилье в Киеве нашли через знакомую. Сейчас его снимаем. Я работаю дистанционно. Часть коллег выехала, поэтому мы электронные направления пишем, даем рецепты на "Доступные лекарства."

Кроме того, я занимаюсь волонтерством с ОО "Академия семейной медицины Украины" при поддержке ВОЗ. Езжу на выезды в села Киевщины: осматриваю пациентов, назначаю лечение, а если нужно, то отправляю к узким специалистам.

А какая ситуация сейчас в деоккупированных населенных пунктах Киевщины?

В некоторых селах вообще амбулаторий нет. Мы принимаем пациентов в машинах скорой помощи или в помещениях клуба. Также раздаем лекарства от ВОЗ.

Люди туда не возвращаются. Остались только пенсионеры. Кое-кто живет в мобильных домах, кто-то – в подвалах. Приезжают много волонтеров, строительные материалы подвозят. В некоторых селах домов практически не осталось. Там постоянно были прилеты, практически все разрушено.

Александр рассказал, что в составе программы есть много бригад. Они разделены по разным регионам Украины и осуществляют плановые выезды.

Привезли автобусы людей из Крыма: как прошел псевдореферендум

Вы поддерживаете связь с оставшимися в Херсоне друзьями или соседями?

Я очень скучаю по своим пациентам. Раньше они присылали мне картинки и желали доброго утра. Мы часто переписывались, а теперь связь в Херсоне исчезла, и от них ничего нет. Мои сообщения так и висят непрочитанными.

Половина коллег тоже уехала из Херсона. С оставшимися мы общались, пока у них была связь.

После псевдореферендума ситуация в Херсоне кардинально не изменилась. Только оккупанты начали больше отбирать частный бизнес, аптеки, супермаркеты. Понавозили много своих людей.

Особенно много россиян привезли из Крыма для своего фейкового "референдума". Вся центральная площадь Херсона была заставлена автобусами с "голосовальщиками".

Первые фото семьи после эвакуации из Херсона / Фото Александра Некряча

В Херсоне все ждут ВСУ

Стал ли новый дом настоящим домом для вас?

Вся Украина – наш дом. Безопасного места здесь нет, но дом есть дом.

Что вы посоветуете людям, которые по определенным причинам не хотят выезжать с оккупированных территорий или оттуда, где продолжаются активные бои?

Если есть возможность, то нужно уезжать. Но там сейчас в основном остались люди пенсионного возраста. Я не знаю, за что они должны уезжать. Перевозчики требуют много денег. А там такие цены, что выжить невозможно. Поэтому людям просто не за что уехать. Много осталось детей и людей с инвалидностью, им вообще очень тяжело уехать. Также проблема с сообщением.

В начале сентября Вооруженные Силы Украины своим контрнаступлением показали, что победа точно будет за нами. Что вы планируете сделать, когда это, наконец, произойдет?

(Интервью было записано еще до освобождения Херсона)​

Хочу встретиться с родителями, родственниками, бабушкой... Поехать в родительский дом. Если будет куда возвращаться, поедем обратно в Херсон. Страшно, чтобы не было так, как с Мариуполем.

Люди в Херсоне очень ждут ВСУ. Даже те, кто выехал за границу или в западные области Украины, хотят вернуться домой. Мы сейчас общаемся, то большинство говорят: "До встречи на рабочем месте". Все ждем освобождение Херсона.

На момент публикаций этого интервью Херсон – уже свободен. Поэтому мечта Александра сбылась. В том, что в Херсоне снова поднимется украинский флаг, никто не сомневался. Так же будет и с другими оккупированными территориями Украины.