Як завезти генератор із-за кордону і чи завжди потрібно платити мито

Державна митна служба пояснила, що українці можуть безкоштовно перевозити через кордон генератори не дорожчі за 500 євро. Окремі правила діють для поштових посилок та несупроводжуваного багажу.

Також у Митній службі України розповіли, яку суму повинна сплатити людина, якщо генератор дорожчий за 500 євро, проте дешевший за 10 тисяч євро.

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Митники пояснили, як можна перевезти генератор

У Митній службі розповіли, що дешевші за 500 євро та легші за 50 кілограмів генератори, які перевозять машиною, залізницею чи морем не оподатковуються. Також через них не потрібно заповнювати декларацію.

У випадку пересилання генераторів поштою, експрес-відправленням або несупроводжуваним багажем сумарна вартість має бути до 150 євро,

– повідомили митники.

Якщо ж генератор коштує від 500 до 10 тисяч євро, то на митниці потрібно письмово задекларувати його та заплатити податок, який складається з:

ввізного мита за ставкою 10% від фактурної вартості . Тобто, якщо генератор коштував 700 євро, то мито рахують від 200 євро (тобто від суми, яка залишається після віднімання 500 євро) і воно становитиме 20 євро;

. Тобто, якщо генератор коштував 700 євро, то мито рахують від 200 євро (тобто від суми, яка залишається після віднімання 500 євро) і воно становитиме 20 євро; податку на додану вартість за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита. Якщо генератор коштує 700 євро, то ПДВ рахуватимуть від 220 євро і воно становитиме 44 євро.

Фактурна вартість – це вартість товару з касових або товарних чеків, ярликів чи інших документів роздрібної торгівлі.

Також митники попередили, що податок на митниці потрібно сплатити у гривнях з урахуванням курсу Нацбанку в день оплати.

Окрім того, застерегли людей, що у фактурну вартість товару, який перевозять без супроводжуючої особи, додатково додають вартість його страхування та перевезення до моменту перетинання митниці.

Як правильно вибрати генератор: важливі правила

Після того, як Росія з 10 жовтня почала масовано атакувати об'єкти критичної інфраструктури, в Україні почало регулярно зникати світло. Щоб уникнути дискомфорту та холодів, українці купують генератори.

Експерти радять, що перш за все потрібно вирахувати потрібну вам потужність. Перед цим врахувавши, скільки електрики споживають усі прилади.

Зокрема, для дому цілком вистачить 3 кіловат, для приватного будинку – 5 кіловат, для великого будинку – 10.

Генератори з потужністю 50 – 100 кіловатів вже використовують як автономне джерело енергії у промисловості. Детальніше про те, як правильно обрати генератор, читайте за посиланням.

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