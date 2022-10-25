Перевірка телефону на блокпостах: чи законно це та що там шукають військові

В українців на блокпостах іноді можуть попросити телефони для перевірки. Військові дивляться, чи немає там підозрілих фото, контактів і додатків.

Сайт 24 каналу вирішив розібратися, чи законно те, що в українців на блокпостах перевіряють телефони, що там насправді шукають та чи можна відмовитися від цієї перевірки.

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Чому на блокпостах перевіряють телефони

У соцмережах українці періодично пишуть про те, що на блокпостах військові просять у них телефон, аби подивитися інформацію в ньому. Когось такі дії обурюють, інші ж ставляться до цього з розумінням, адже у теперішній час обережність не завадить.

Волонтер Сергій розповів у коментарі 24 каналу, що частіше за все телефони просять показати тоді, коли бачать щось підозріле.

У мене телефон брали лише кілька разів і то лише тому, що я при під’їзді до блокпоста забував його прибирати з панелі. Тому, мабуть, думали, що я міг щось знімати чи фотографувати. Чесно кажучи, абсолютно спокійно до цього ставлюся, навколо стільки колаборантів знаходять, що хай краще перевіряють телефони, якщо це справді може допомогти,

– каже волонтер.

Сергій додав, що його знайомих, у яких в документах зазначена прописка чи місце народження з тимчасово окупованих областей, телефон беруть на перевірку значно частіше.

Коли бачать Донецьку, Луганську чи, наприклад, Херсонську прописку, набагато підозріліше ставляться і ретельніше перевіряють. Це ні для кого не секрет. Дивляться у галерею, можуть відкрити телеграм, якісь месенджери, перевірити чи немає підозрілих чатів й іншого,

– підсумував чоловік.

Чи можуть військові на блокпостах брати телефон на перевірку

Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, каже, що питання перевірки регулюється постановою Кабінету Міністрів, яка була затверджена ще у грудні 2021 року.

У ній йдеться про те, що уповноважені особи ЗСУ, Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної чи Державної митної служб можуть перевіряти документи, речі, транспортний засіб, багаж та вантажі людей.

Анна Даніель, адвокатка, кандидатка юридичних наук, керуюча "Адвокатського бюро Анни Даніель", своєю чергою, говорить, що Конституція України гарантує кожному таємницю листування і телефонних розмов.

Проте в період дії воєнного стану відбуваються певні обмеження чинних прав. Конкретно питання таємниці листування під час дії воєнного стану в законодавстві не врегульоване. Тож усі наші громадяни змушені зважати на обставини конкретної ситуації й бути напоготові, за потреби, надати телефон для перевірки уповноваженим особам без зайвих слів,

– говорить Даніель.



Відмова показати телефон може бути підозрілою / Фото liga.net

Анна Даніель пояснила, що 24 березня 2022 року у Кримінальному кодексі України з'явилася стаття про кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про рух та переміщення зброї, озброєння, бойових припасів військових тощо. Після появи такої статті почастішали випадки перевірки телефонів з метою пошуку осіб, які займалися такими діями. Наприклад, фотографували рух військової техніки та надсилали його ворогу.

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Чи можна відмовитися від перевірки

Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners", додала, що на законодавчому рівні дійсно закріплено право на перевірку та проведення огляду речей, в тому числі й телефонів громадян. Вказана норма не є новою, а була введена ще в грудні 2021 року.

Будь-яка відмова від перевірки під час дії воєнного стану може бути розцінена, як намір особи вчинити правопорушення. Або порушення особою заборон, введених на території, де запроваджено воєнний стан,

– говорить Аніщенко.

Ігор Ясько додав, що відмова пройти перевірку буде вважатися підозрілою, військові можуть затримати особу, транспортні засоби та передати правоохоронним органам з метою перевірки дій на наявність у них складів злочину, наприклад, шпигунства.



На блокпостах краще не діставати телефони / Фото ДСНС

Як поводити себе на блокпостах

Експерти радять на блокпостах під час перевірки взагалі не діставати телефон, не відповідати на дзвінки й не носити його з собою. Це потрібно для того, аби не виникло підозри, наче ви фотографуєте чи передаєте інформацію.

Адже військові не знають, чи ви просто тримаєте телефон, чи щось знімаєте. А задля безпеки це треба ретельно перевіряти.

Те ж саме стосується і ситуації, коли ви їдете до блокпоста на авто. Зараз водіям заборонили використовувати відеореєстратори, тому телефони на панелі також можуть розцінити як спробу щось зняти. Тому варто прибирати телефон і не відмовлятися, коли їх просять для перевірки, адже у воєнний стан – це нормальна міра захисту.