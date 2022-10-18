Будь-який українець може отримати повістку. 24 канал детальніше розповість про види повісток та їхнє вручення.

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Хто може вручити повістку

Повістки мають вручати через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, незалежно від форми підпорядкування і власності.

Також повістки вручають посадовці військкоматів. Отже, отримати документ можна як від співробітників військкомату, так і представників органів місцевого самоврядування чи органів внутрішніх справ.

Де можна вручати повістки

Чинному законодавству не суперечить вручення повісток на вулиці, блокпостах, у метро чи чергах на заправку. Також їх можна отримати за місцем проживання і на роботі.

Які є види повісток

Наразі існує 4 види повісток:

повістка, щоб з’явитися у військкомат для уточнення облікових даних військовозобов'язаного;

повістка на проходження медичного огляду при військкоматі;

повістка-призов на строкову військову службу;

повістка на прибуття на призовну дільницю.

Що має бути у повістці

У повістці має бути вказано:

ПІБ отримувача, адреса проживання, реквізити розпорядження територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

адреса ТЦК;

вид повістки;

перелік документів, які потрібно із собою мати;

ПІБ, підпис, печатка керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У яких випадках можна відмовитися від повістки

Як розповідають юристи, відмовитись від повістки можна, якщо у ній неправильні вказані дані або за умови, що її вручає неуповноважена для цього особа.

Також відмовитися від повістки можна, якщо на ній немає печатки військкомату або підпису військового комісара. Відповідальності за відмову від повістки з поважних причин не передбачено. Втім, штраф можуть виписати тоді, коли особа порушила правила військового обліку.

Так, після відмови та складання акту, справу передають на розгляд керівникам центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1 700 гривень.

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