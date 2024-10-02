"Путіна бояться більше, ніж розплати за злочини": коли може відбутися переворот у Росії

Російська еліта зацікавлена у завершенні війни проти України, однак досі боїться повстати проти Владіміра Путіна. Адже кремлівського диктатора вони бояться значно більше, ніж наслідків його правління.

Так званий переворот у Росії насамперед серед силовиків, зменшення страху перед Путіним може відбутися після важкої воєнної поразки окупаційної армії. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Був момент, коли Путін втратив контроль за тим, що відбувається. Це був момент бунту Пригожина. Але показово стративши його, Путін відновив контроль за тим, що відбувається у Росії. На сьогодні його бояться більше, ніж розплату за злочини, які вони роблять", – сказав він.

До слова, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що невдоволення діями влади на Росії зростає, але воно не зіграє ключову роль. За його словами, єдиний правильний шлях – це Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії", які зі зброєю можуть знищити путінський режим.

Якою буде Росія після Путіна

Ігор Яковенко зазначив, що путінський режим немає ідеології. Зокрема, абсолютно усі працівники ФСБ корумповані. Тому, ймовірно, наступники Путіна будуть безідейними, корумпованими. Однак є сумніви у тому, що після нього у Росії буде якась єдина влада.

У випадку краху режиму я не впевнений, що Росія збережеться як єдина держава. Путін, розпочавши цю війну, запустив процеси, які протягом багатьох років тліли всередині Росії. Якщо путінський режим впаде, у мене нема впевненості, що знайдуться сили, як зможуть скріплювати цю імперію,

– припустив опозиціонер.

Росія – це штучне утворення, яке тримається тільки завдяки силі. У випадку ослаблення силових структур вся ця конструкція, найімовірніше, почне розвалюватись. Адже лише силові структури сьогодні утримують цю імперію.

"У випадку складної воєнної поразки, а це означає ослаблення силових структур, вона почне розвалюватись. У мене нема впевненості, що тоді у російської влади, яка тоді буде існувати, вистачить сили втримати це все разом", – додав журналіст.