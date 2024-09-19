Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що кремлівському диктатору зовсім байдуже на те, яка думка про нього в суспільстві. Ймовірно, жодні протести росіян не мають значення.

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Що може зруйнувати путінську владу

Ігор Яковенко зазначив, що той тоталітарний режим, який виник у Росії, неможливо повалити невдоволенням громадян. Там внутрішня армія у будь-який момент готова блокувати будь-які спроби змінити владу.

Однак лише верхівка силовиків може змінити ставлення до Путіна. Саме тому диктатор так старанно захищає або ж тримає у постійному страху генералітет, генштаб та міністерство оборони,

– сказав він.

Журналіст підкреслив, що складним моментом для правління Путіна був бунт Євгєнія Пригожина. Тоді він втратив контроль над частиною процесів, які відбувались у Росії.

"Але після цього відбулась демонстративна страта. Путін повернув собі контроль. Але це не означає, що назавжди", – наголосив Яковенко.

Він припустив, що у Росії можливий переворот лише за участі владної верхівки. Це може статись, якщо будуть серйозні втрати на полі бою або ж Сили оборони матимуть успіх на території країни-агресорки.

Але озброєних людей можуть перемогти лише інші озброєнні люди. А зараз внутрішня армія, яка націлена на залякування і припинення будь-якого протесту більша, ніж окупаційна армія. У Росії не існує жодних шансів на народні протести,

– висловився журналіст.

Роль Кадирова

Ігор Яковенко вважає, що кадировці у російському суспільстві виконують роль бандитів. Вони заслужили карикатурний образ, адже на фронті демонструють лякливість перед справжніми бойовими зіткненнями із ЗСУ.

Армія Рамзана Кадирова під час повстання Пригожина намагалась максимально повільно рухатись, щоб не довелось вступати в бій,

– сказав він.

Кадирівці можуть пограбувати або вбити, якщо їм протистоять беззбройні люди. Вважати їх серйозною бойовою силою не варто.

Журналіст додав, якщо Путін захоче втекти у Чечню, у разі державного перевороту, то Кадиров з радістю зрадить його.