Першим бив поліцейський, – мати підозрюваного у вбивстві в Чернігові

Мати одного з підозрюваних у вбивстві поліцейського у Чернігові стверджує, що перший удар завдав начебто правоохоронець. Конфлікт спалахнув біля входу до супермеркету.

Людмила Сапожнікова озвучила свою версію трагедії, яку почула від свого сина. За словами жінки, підлітки приїхали з центру, зайшли до крамниці та збирались проводити дівчат.

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Перший ударив поліцейський. Він п'яний поліз до підлітків, якої реакції він очікував? Він думав, що Ярослав (один з підозрюваних, – 24 канал) один,

– розповіла Сапожнікова.

Жінка також зауважила, що поліцейські були напідпитку. У поліції наразі не коментують цю заяву. Речниця поліції області Наталія Слабеняк лише наголосила, що "тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин".

Сапожнікова зауважила, що батьки усіх підозрюваних просять вибачення за дії своїх дітей. Жінка також заявила: "ніхто не заперечує жорстокість підлітків".

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