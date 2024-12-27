США вміють це робити: чим може обернутися для КНДР взяття у полон першого їхнього солдата

Вже неодноразово з'являлась інформація про те, що війська Північної Кореї беруть участь у війні проти України на боці Росії. Стало відомо, що військовий КНДР потрапив у полон до Збройних Сил України.

Розвідка Південної Кореї підтвердила, що ЗСУ у Курській області взяли у полон першого військового КНДР. Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Північна Корея порушила угоду, яка зобов’язувала її не брати участь у жодних війнах.

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Війська КНДР

Микола Маломуж зазначив, що є оперативні дані та свідчення російських полонених про те, що війська Північної Кореї воюють на боці Росії. Також є екземпляри захопленої техніки та озброєння КНДР, але ще не було полонених.

Захоплення полоненого, якщо він навіть і загинув, це все одно є конкретним фактом, який вказує на те, що фізично зафіксовано і юридично підтверджено участь Північної Кореї у війні,

– зауважив генерал армії.

Він наголосив, що це доводить той факт, що КНДР вступила у війну з Україною. Північнокорейський полонений має скасувати будь-які сумніви західних партнерів щодо цього.

Сполучені Штати Америки, Південна Корея, Японія, Китай, країни Європи та НАТО мають вводити жорсткі санкції проти КНДР, адже немає жодних підстав для того, щоб північнокорейські війська воювали проти українських Сил оборони.

Я думаю, що буде оперативний тиск на Кім Чен Ина від США, адже там це вміють робити. Можливо, буде завдано удару по Північній Кореї. Це (участь у війні – 24 Канал) потужний сигнал багатьом країнам, які не зацікавлені, щоб КНДР збільшувала свої ресурси та вступала у мілітарний союз із Росією,

– сказав Микола Маломуж.

До слова, солдати Північної Кореї, які беруть участь у боях проти України, зазнають масових втрат, а їх командування розглядає особовий склад як "витратний матеріал". Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що лише за тиждень у Курській області загинули чи були поранені понад 1000 солдатів КНДР. Є випадки, коли північнокорейські військові вчиняли самогубства, побоюючись здатися в полон, що може бути наслідком пропаганди або страху перед репресіями.