Ці 4 порід собак виводили для боїв з левами: що з ними сталося зараз

Деякі породи собак мають історію, яка кардинально відрізняється від їхнього сучасного образу домашніх улюбленців. У минулому їх виводили для надзвичайно небезпечних завдань, зокрема протистояння левам.

Ці інстинкти та фізичні якості частково збереглися й до сьогодні. Про це пише Always Pets.

Що відомо про безстрашні породи собак?

Родезійський риджбек

Цю породу недарма називають "африканським левовим гончаком". Її основним завданням було не пряме знищення хижака, а його виснаження через тривале переслідування.

Риджбеки працювали у зграях, відволікаючи лева та утримуючи його на місці до прибуття мисливців. Вони відзначалися високою швидкістю, витривалістю та здатністю діяти незалежно.

Сьогодні ці собаки зберегли сильний мисливський інстинкт, але водночас можуть бути відданими сімейними улюбленцями.

Бурбуль

Бурбуль – потужна і масивна порода, яку використовували як захисника ферм у Південній Африці. Ці собаки фактично були останньою лінією оборони між худобою та левами. Завдяки своїй силі, витривалості та територіальному інстинкту вони могли стримувати хижака навіть у критичних ситуаціях. Бурбулі відомі своєю сміливістю та здатністю швидко реагувати на загрозу.

Водночас вони дуже прив’язані до господарів і добре виконують роль охоронців. Проте через свій характер потребують досвідченого власника та належного виховання.

Аргентинський дог

Аргентинський дог був виведений для полювання на велику дичину в складних умовах. Хоча основною здобиччю були дикі кабани та пуми, іноді цих собак використовували й в сутичках із левами. Попри це, сучасні доги можуть бути лагідними та дружніми в сім’ї. Важливою умовою є правильна соціалізація та регулярні фізичні навантаження. Без цього їхня енергія може перетворитися на проблемну поведінку.

Філа бразилейро

Філа бразилейро має репутацію однієї з найвідданіших і водночас найсуворіших порід. Її виводили для небезпечних завдань, включно з полюванням і переслідуванням великих тварин.

Особливістю цієї породи є інстинкт "утримувати та не відпускати", що робило її ефективною у боротьбі з агресивними противниками. Вона поєднує фізичну силу з чудовими слідопитськими здібностями.

Сьогодні ці собаки залишаються сильними охоронцями, але потребують жорсткої дисципліни та досвідченого підходу. Через свій характер вони не підходять для недосвідчених власників.

Чому леви боялися цих собак?

Леви, яких вважають верхівкою харчового ланцюга, насправді не завжди наважуються атакувати диких собак, і на це є кілька вагомих причин. Експерти ELG пояснюють: головний фактор – це співвідношення ризику та вигоди, адже така здобич не завжди "окупає" витрачені сили.

Дикі собаки значно менші за традиційну здобич левів, як-от антилопи чи буйволи, тому не дають достатньо калорій, щоб виправдати небезпечне полювання.

Водночас ці тварини становлять реальну загрозу, адже діють злагоджено у зграях і можуть активно захищатися. Навіть один невдалий напад може призвести до травм, які для лева часто означають втрату здатності полювати та ризик загибелі від голоду. Саме тому хижаки обирають обережнішу стратегію і частіше уникають таких сутичок.

Ще один важливий аспект – конкуренція. Леви й дикі собаки полюють на однакову здобич, тому їхні стосунки більше нагадують боротьбу за ресурси, ніж класичну схему "хижак – жертва". У деяких випадках леви можуть вбивати собак не заради їжі, а щоб усунути суперників і закріпити контроль над територією.

Втім, це не означає, що леви зовсім не нападають. У ситуаціях сильного голоду або якщо трапляється поранена чи самотня тварина, вони можуть скористатися можливістю. Однак у більшості випадків леви обирають більшу й безпечнішу здобич, уникаючи ризикованих сутичок із добре організованими зграями диких собак.

