У дворі блогерки оселилася кішка з кошенятами: тепер вона намагається врятувати всю родину

Популярна блогерка поділилася драматичною історією про кішку, яка раптово принесла своїх новонароджених кошенят просто до її двору. Перелякана тварина постійно переносила малюків між схованками вздовж лісу, а одного з них навіть залишила самого у саду.

Тепер Notalka Sheliagina намагається зібрати всіх кошенят у безпечному місці та зробити все, щоб допомогти молодій мамі-кішці.

Як у блогерки з'явилися кошенята?

Історія, яка починалася як випадкова зустріч у дворі, за кілька годин перетворилася на справжню рятувальну операцію для новонароджених кошенят.

Блогерка розповіла у соцмережах, що ніколи раніше не знаходила покинутих малюків, хоча завжди зворушувалася подібними історіями в інтернеті. Але цього разу "которозподільча система", як жартують користувачі мережі, вирішила сама прийти до неї.

Все почалося з того, що дівчина помітила у дворі кішку, яка щось несла у зубах. Спершу вона подумала, що це миша, однак тварина швидко заховалася біля старої котячої лежанки. За мить стало зрозуміло: кішка переносила маленьке кошеня. Згодом тварина повернулася ще раз.

Вона злякалась, але не втікла, щухнула до котолежанки, що стоїть у мене з часів Черпака, і десь побігла. Я обернулась і побачила малесеньке кошенятко. Трохи згодом вона принесла друге, погодувала їх, знов втікла і повернулась вже з третім,

– розповідає інфлюенсерка.

Кішка годувала кошенят, однак постійно нервувала та тікала, через що блогерка припустила, що це можуть бути її перші пологи й вона просто не знає, як правильно поводитися у небезпечному середовищі.

Нові мешканці будинку блогерки / Фото Notalka Sheliagina

Ситуація стала ще тривожнішою вночі. Мама-кішка забрала двох кошенят і перенесла їх у невідоме місце, а третє залишилося саме та голосно плакало від голоду. Дівчина почала хвилюватися, чи не налякала тварину надмірною опікою – зокрема грілкою та спробами облаштувати для малюків безпечне місце.

Пізніше вдалося знайти ще одного малюка. Виявилося, що кішка переносила кошенят уздовж довгого паркану біля лісу та ховала їх у різних місцях саду. За словами блогерки, тварина виглядала виснаженою і дуже наляканою, але водночас намагалася зробити все можливе, щоб урятувати потомство.

Особливе занепокоєння викликало те, що неподалік лісу можуть водитися лисиці та інші хижаки. Саме тому дівчина вирішила спробувати зібрати кошенят у більш безпечному місці та поступово привчити кішку довіряти людям.

Згодом мама-кішка прийшла подивитися на них.

Кошенят побачила, але не пішла до них. Хотіла лишитись подовше, але соромилась, проте ввечері привела свого бойфренда і бавилась з ним, видно, хоче мені на опікунство ще один пак привести. Але я протестую, мені двох вже і так з головою!

– каже блогерка.

Мама-кішка / Фото Notalka Sheliagina

Як радять діяти, якщо до вас прибилася кішка з кошенятами?

Іноді кішка сама обирає місце, де почувається у безпеці. І якщо вона привела кошенят саме до вас, то значить, побачила спокійне і безпечне місце.

Як розповідає актор та очільник котячого притулку Олексій Суровцев, найголовніше в такій ситуації – не панікувати та не робити різких дій.

Перше, що хочеться зробити багатьом це одразу взяти кошенят на руки або перенести їх кудись подалі. Але для мами-кішки це великий стрес. Вона може злякатися і навіть почати переносити малюків у небезпечне місце,

– каже експерт.

Тому спочатку просто поспостерігайте. Якщо кішка виглядає спокійною і не агресивною, то залиште їй воду, їжу та тихий куточок. Ідеально, якщо це буде коробка, переноска або закрите місце без шуму, дітей і інших тварин. Кішці зараз дуже важливо відчувати безпеку.

Не забирайте кошенят від мами занадто рано. Перші тижні вони повністю залежать від неї: тепло, їжа, догляд і навчання – усе це дає мама-кішка. Навіть якщо вам здається, що кошенята вже "самостійні", краще дочекатися хоча б 1,5 – 2 місяців.

Якщо кішка дуже худа, знесилена або кошенята виглядають слабкими, то варто звернутися за консультацією до ветеринарного спеціаліста. Також потрібно перевірити, чи немає у тварин бліх, проблем з очима або диханням.

І ще дуже важливий момент – якщо ви почали допомагати цій сім’ї, намагайтеся робити це відповідально. Навіть кілька днів турботи можуть врятувати їм життя. А згодом варто подумати про стерилізацію мами-кішки, щоб вона більше не народжувала на вулиці.

