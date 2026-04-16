Переплюнув господаря: чоловік звільнився, коли його бульдог почав заробляти більше за нього

33-річний столяр Дункан Таут вирішив залишити роботу після того, як його французький бульдог Ті-Джей став популярним у соцмережах і почав заробляти більше за господаря. Чоловік створив сторінку для песика в Instagram ще у 2021 році як своєрідний фотоархів, але все змінилося після одного вірусного відео.

Цю історію висвітлили на Mirror. Там розказали, як змінилося життя Ті-Джея та його господаря.

Як песик почав заробляти більше за свого власника?

Одне з відео з купанням собаки стало вірусним у мережі. Після цього різні компанії почали пропонувати співпрацю та оплачувану рекламу, а гумористичні й тревел-відео з участю Ті-Джея приносили дедалі більше доходу. У результаті заробіток песика став настільки значним, що у січні 2025 року Дункан звільнився з роботи, щоб повністю присвятити себе веденню сторінок улюбленця.

Раніше чоловік працював із ранку до вечора, їздив до Лондона та паралельно грав у напівпрофесійне регбі. Тепер же він має більше вільного часу: за останній рік встиг одружитися й переїхати, займаючись переважно "собачим контентом".



Французький бульдог став популярним у мережі / SWNS

За його словами, у певний момент він просто перестав бачити сенс у звичайній роботі. Відтоді Ті-Джей отримав рекламні контракти, безкоштовно відпочивав у готелі Marriott у Ріджентс-парку, побував у Парижі завдяки поромній компанії, а цього року може навіть полетіти до Нью-Йорка приватним рейсом для тварин.

Попри понад 700 тисяч підписників у TikTok і мільйони переглядів, сам пес зовсім не усвідомлює своєї популярності.

Дункан розповідає, що люди часто впізнають Ті-Джея на вулиці, навіть не звертаючи уваги на нього самого. Особливо це було помітно на фестивалі Frenchie Fest у Нью-Форесті, де навколо собаки швидко зібрався натовп шанувальників, хоча він і далі залишався абсолютно байдужим до своєї слави.



Пес Ті-Джей звільнив свого власника від потреби працювати / SWNS

До слова, фахівці з American Kennel Club розповіли, що французький бульдог – це одна з найпопулярніших порід маленьких собак, особливо серед мешканців міст. Він відомий своїми великими "кажанячими" вухами, врівноваженим характером і дружелюбністю. Це грайливі, уважні та легко адаптивні собаки, які швидко завойовують симпатію.



Зовні французький бульдог нагадує мініатюрного бульдога: має велику квадратну голову зі складками, коротку мордочку та компактне мускулисте тіло з гладкою шерстю. Він рідко гавкає, але залишається пильним, тому може виконувати роль "сигнального" охоронця. Ці собаки добре пристосовуються до різних умов життя, не потребують багато фізичних навантажень, легко ладнають із людьми та іншими тваринами, що й пояснює їхню популярність у всьому світі.

