Фатальна помилка власників: чому кіт кусає і б'ється задніми лапами

Мурчики доволі активні й можуть спричиняти невеликий хаос, коли, так би мовити, входять у кураж. Під час розваг і пустощів кіт може кусати руки власника, при цьому ще й битися задніми лапками. Але пухнастик наврядчи хоче завдати вам болю, причини такої поведінки зовсім інші.

Водночас, із цим слід бути обачними. Детальніше про поведінку чотирилапих розповіла сертифікована фахівчиня з поведінки й дресирування котів організації "Wild at Heart" Шані у відеоролику на Youtube.

Чому кіт б'ється задніми лапами?

Передусім експертка розповіла, що так звані "кролячі удари" – коли тварина хапає об'єкт передніми лапами, кусає його та активно б'є задніми – загалом є природною частиною котячого інстинкту.

Однак проблема виникає тоді, коли кіт починає застосовувати цю поведінку до рук господаря. Багато хто може розглядати такі пустощі виключно як гру.

Насправді ж, пояснює Шані, мурчик відпрацьовує природний мисливський сценарій. Ця поведінка, відома як "кролячі удари", є типовою для хижака: тварина хапає "здобич", кусає її та інтенсивно працює задніми лапами, імітуючи процес розривання.

Зверніть увагу! Для кота це не прояв злості чи агресії, а вроджений механізм полювання. Саме тому фахівчиня не радить дозволяти коту кусати або "атакувати" людські руки під час гри.

Якщо тварина регулярно практикує таку модель поведінки на людині, вона закріплює асоціацію: руки – це об'єкт, який можна хапати, кусати та дряпати. З часом це може призвести до того, що кіт почне несподівано нападати або кусатися навіть поза грою.



Мисливські інстинкти багато на що впливають у поведінці котів / Unsplash

Шані пояснила, що коти не розмежовують поняття "гра" і "полювання" так, як це роблять люди. Вони просто запам'ятовують сценарій дій. Якщо цей сценарій повторюється на руках господаря, саме вони можуть стати звичним "об'єктом здобичі".

Чому мурчик кусається?

Цю поширену котячу звичку розібрали експерти з PetMD. Зазначається, що "любовні укуси" у котів – це легке покусування людини, коли тварина обережно торкається зубами шкіри без наміру завдати болю чи травми.

Зазвичай такі укуси не пошкоджують шкіру, хоча через гострі зуби можуть бути несподіваними. Часто перед цим кіт вилизує людину або поводиться так, ніби доглядає за нею. Найчастіше це трапляється під час погладжувань, коли тварина виглядає спокійною та задоволеною.



Коти – справжні хижаки, тож вони люблять "полювати" на ваші руки / Unsplash

Причин такої поведінки може бути кілька. Іноді це спосіб проявити прихильність і зміцнити контакт із господарем, але в інших випадках кіт може сигналізувати, що перевтомився від пестощів, хоче уваги, відчуває роздратування або просто демонструє природний мисливський чи ігровий інстинкт.

Саме тому, уточнила ветеринарна лікарка Алісон Геркен, важливо звертати увагу не лише на сам укус, а й на мову тіла тварини та на ситуацію, у якій це відбувається. Водночас "любовні укуси" варто відрізняти від справжніх, які є сильнішими та свідчать про страх, біль або стрес.

Важливо! Якщо кіт притискає вуха, нервово сіпає хвостом, шипить, гарчить або має розширені зіниці, це сигнал, що тварина відчуває дискомфорт і хоче припинити взаємодію.

При цьому, на сторінці Cats Protection зазначили, що коли кіт наляканий або перебуває у стресі, він зазвичай намагається втекти й сховатися. Але якщо це неможливо, може вдатися до агресії – шипіння, подряпин або укусів – як останнього способу захисту.

Раптова агресія з боку мурчика може бути сигналом болю або хвороби, тому варто звернутися до ветеринара. Стрес також можуть викликати інші тварини або територіальні конфлікти, і кіт іноді "зривається" навіть на людину, яка не є причиною стресу.