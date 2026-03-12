Ви будете у шоці, коли дізнаєтесь, чому коти роблять звук "кекеке"

Багато власників котів хоча б раз чули дивний звук, схожий на "кекеке" або стрекотіння, який їхні улюбленці видають, дивлячись у вікно чи під час "полювання". Така поведінка часто викликає здивування або сміх у господарів.

Насправді це явище добре відоме фахівцям з поведінки тварин і пов’язане з природними інстинктами котів. Про це пише "Соцпортал".

Чому коти видають цей звук?

Фахівці пояснюють, що так зване "стрекотіння" або "щебетання" є реакцією на сильне збудження. Найчастіше коти починають видавати такий звук, коли бачать потенційну здобич – наприклад, птаха за вікном, білку чи навіть комаху.

Поява "жертви" викликає у тварини сильний мисливський інстинкт. Кіт буквально готується до стрибка або атаки, і цей звук може бути проявом збудження чи навіть розчарування, коли здобич видно, але дістатися до неї неможливо.

Тобто коли коти бачать голуба за вікном, то фізично репетирує те, як би він впивався йому у спину або шию. Але не може, тому лишається лише "кекекати" за склом.

Як розповіла котячий біхевіорист Селія Хеддон у коментарі для The Dodo, іноді таку поведінку можна спостерігати навіть тоді, коли улюбленець дивиться на іграшку або рухомий предмет. При цьому кожен кіт робить цей звук по-своєму: одні майже беззвучно відкривають пащу, інші голосно "стрекочуть".

Фахівець також зазначає, що така реакція притаманна більшості котячих – від маленьких домашніх котів до великих диких хижаків.

Експерт наголошує, що така поведінка є повністю нормальною. Вона лише свідчить про те, що у кота добре розвинені мисливські інстинкти.

Навіть якщо домашній улюбленець ніколи не полював у реальному житті, його природні інстинкти все одно зберігаються. Тому звук "кекеке" – це своєрідна реакція організму на збудження під час "полювання". Водночас він означає приголомшливого розчарування, яке відчуває ваша кішка через те, що не може дістати здобич.

У мережі показують, як коти роблять цей звук

У соцмережах можна знайти сотні відео, де коти дивляться на птахів за вікном або на комах і починають кумедно "стрекотіти".

Реакція пухнастиків виглядає дуже смішно і водночас демонструє їхню хижацьку природу.

