Чому собака гавкає в порожнечу та про що він намагається попередити

Майже всі власники чотирилапих стикалися з проявами несподіваного гавкоту улюбленців, коли на це дійсно немає причини. У такі моменти на підсвідомому рівні зароджуються думки про якусь невидиму загрозу, про що й намагається "сказати" нам пес.

Причину такої поведінки чотирилапих спробували розгадати представники American Kennel Club. Вони пояснили, що собаки сприймають світ зовсім по-іншому.

Чому песики гавкають в порожнечу?

Насправді справа зовсім не у зв'язку собак з потойбіччям, чи захопленні чотирилапих власним голосом. Гавкіт для них – спосіб комунікації й можливості сигналізувати господарю про те, що вони відчувають. А відчувають хвостаті значно більше, ніж здається.

Собаки чують звуки вищої частоти

Завдяки хижацькому походженню вони вловлюють високі тони та дуже тихі звуки, недоступні людському вуху. Тож коли здається, що собака гавкає "на порожнє місце", ймовірно, він реагує на шум, якого ви просто не чуєте.

Собаки бачать у сутінках і темряві

У них є tapetum lucidum – світловідбивний шар за сітківкою, який підсилює світло, а також значно більше фоторецепторів (паличок), що працюють при слабкому освітленні. Собака бачить чітко там, де для людини все зливається в темряву. Тому вночі у дворі чи кімнаті він може помітити рух, якого ви не розгледите.

Неймовірний нюх

Собаки покладаються на запах набагато більше, ніж на зір. У них у десятки разів більше нюхових рецепторів, більша площа нюхової зони в носі, більша ділянка мозку для аналізу запахів і додатковий орган Якобсона для феромонів. Вони здатні вловлювати найслабші аромати – від сліду тварини до хвороби в людини. Тож ваш пес може реагувати на запах, якого для вас просто не існує.

Зі свого боку зоопсихолог та кінолог Віталій Новіков розповів, що песики часом просто просять уваги, саме тому й добиваються її нав'язливим гавкотом. У цьому аспекті необхідно приділити увагу якісному вихованню й дресеруванню собаки.

Чому пес нав'язливо гавкає та які команди допоможуть це змінити: дивіться пояснення кінолога

Що робити з таким гавкотом?

Не кричіть на собаку – для нього це виглядатиме, ніби ви теж гавкаєте, і може лише підбадьорити. Краще спокійно визнати його сигнал: скажіть "дякую", "зрозумів" чи "все добре" спокійним голосом. Багатьом собакам цього достатньо, щоб заспокоїтися.

Якщо гавкіт триває, навчіть улюбленця команди "тихо" або "стоп":

викличте гавкіт (дзвінок у двері, стукіт);

дочекайтеся паузи в гавкоті й одразу дайте смачну смакоту;

поступово збільшуйте час тиші перед нагородою;

додайте команду саме перед моментом, коли собака ось-ось замовкне.

Ну а для надто активних гавкунів можна привернути увагу іграшкою чи піднести смакоту до носа. Щойно він замовкне, одразу хваліть і давайте. Добре працює також клікер або маркерне слово.

Головне – пам'ятайте, що ваш собака не гавкає просто так. Він повідомляє про щось, що для нього важливе, навіть якщо для вас це невидиме й нечутне.

