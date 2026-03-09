Ці тваринки підійдуть не для всіх: чим унікальні домашні щури

Однією з нестандартних ідей завести собі домашнього улюбленця є вибір щурів для цієї ролі. Втім, попри традиційні стереотипи про цих пухнастиків, є речі, у яких щурики втруть носа звичним для більшості котам та собакам.

Експерти з PetMD розвінчали поширені міфи про домашніх щурів, а також розповіли деякі неочікувані факти про них.

Що відомо про домашніх щурів?

Дослідники наголошують на важливості розуміння поведінки щурика, аби легше налагодити контакт із тваринкою та отримувати більше задоволення від спільного життя.

Загалом же ці улюбленці обожнюють проводити час поза своєю кліткою, але водночас цінують затишні місця для відпочинку. У природі вони роблять гнізда з листя чи моху, а в домашніх умовах використовують підстилку та інші матеріали. Вони можуть рвати папір, гризти предмети й переносити їх у своє укриття.

Гніздо щурів служить місцем для сну, відпочинку та вирощування малюків. Для облаштування такого куточка щури часто використовують паперову підстилку, газети, паперові рушнички чи щось подібне.

Візьміть до уваги! Регулярна заміна підстилки допомагає підтримувати чистоту та стимулює інтерес тварини до навколишнього середовища.

Щури також дуже допитливі та люблять досліджувати нові предмети й навколишній простір. Оскільки їхній зір не надто гострий, вони активно користуються нюхом і дотиком. Під час обстеження нового об'єкта вони часто рухають носом і вусами, а коли переконуються, що предмет безпечний, можуть торкатися його лапами, гризти або гратися з ним.



Щури мають чудову пам'ять та обожнюють гратися / Фото Unsplash

До речі, ці пухнастики відзначаються високим рівнем кмітливості та мають дуже хорошу пам'ять. Вони здатні впізнавати інших щурів і людей, з якими вже зустрічалися раніше. Крім того, якщо щур одного разу запам’ятає шлях до певного місця і зможе його повторити.

Попри всі стереотипні уявлення, щури – надзвичайно охайні тварини й зазвичай самі підтримують чистоту. Вони вмивають мордочку лапками та вилизують шерсть по всьому тілу. Також щури можуть вилизувати інших щурів або навіть свого власника – це прояв прив'язаності або запрошення до гри. Якщо ж догляд за шерстю стає надмірним і призводить до випадіння шерсті чи подразнення шкіри, це може свідчити про проблеми зі здоров'ям або стрес.

Щури іноді тихо скрегочуть зубами. Це, як кажуть фахівці, нормальне явище, яке допомагає тваринкам сточувати різці, що постійно ростуть. Часто така поведінка з'являється, коли тварина задоволена і розслаблена, хоча іноді може бути пов'язана зі стресом. Під час сильного скреготу зубами очі щура можуть трохи випинатися вперед і назад. Це явище теж зазвичай є нормальною реакцією організму.

Іноді щури видають гучніші звуки, схожі на клацання зубами. На відміну від тихого скреготу, така поведінка частіше означає роздратування, напруження або можливий конфлікт з іншим щуром.

Цікаво! Щури дуже люблять гратися – самі, з іншими щурами або з людьми.

Під час гри вони можуть видавати тихі звуки, що свідчать про гарний настрій. Молоді щури часто борються або легко кусаються під час "ігрових бійок", що допомагає їм навчитися соціальній поведінці. Коли вони особливо раді, можуть стрибати, бігати або раптово носитися по кімнаті.

Більшість щурів активні переважно вночі, тому в цей час вони більше граються та шумлять. Щури чудово лазять і люблять досліджувати різні рівні клітки. Щоб підтримувати їхню активність, варто облаштувати клітку драбинами, гамачками, схованками та іншими елементами. Періодична заміна або перестановка цих предметів стимулює інтерес тварини.



Щури потребують іграшок для гризіння та полюбляють гуляти за межами клітки / Фото Unsplash

Оскільки щури належать до гризунів, їхні зуби ростуть постійно. Тому вони повинні регулярно щось гризти, щоб сточувати різці. Для цього їм потрібні спеціальні гранули, безпечні іграшки та іноді шматочки фруктів і овочів. Підійдуть, наприклад:

дерев'яні бруски;

картонні коробки;

паперові рулони;

спеціальні жувальні іграшки

Важливо захистити будинок від можливого гризіння, особливо електричні дроти. Щури мають спеціальні залози з боків тіла, які виділяють запах для маркування території. Вони можуть тертися боками або мордочкою об предмети. Самці також іноді залишають мітки сечею, щоб позначити свою територію або привернути увагу самок.

