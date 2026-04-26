У Львові збирають речі на благодійний базар для тварин із притулку: як долучитися

У Львові готуються до благодійного базару "Коло весни", який відбудеться вже на початку травня. Організатори закликають українців долучитися до збору речей, адже наразі їх бракує.

Усі зібрані кошти спрямують на допомогу врятованим тваринам. Про це повідомляє Львівська ОДА.

Як долучитися до благодійного базару?

До проведення благодійного заходу "Коло весни" залишається близько двох тижнів, однак організатори повідомляють про нестачу речей для ярмарку. Ініціативу проводить "Домівка врятованих тварин" – установа, яка займається порятунком, лікуванням і утриманням безпритульних та постраждалих тварин.

Усіх охочих закликають передати речі, які вже не потрібні, але можуть бути корисними для інших. Зокрема, приймають книги, настільні ігри, посуд, кімнатні рослини, прикраси, елементи декору, вироби ручної роботи та інші дрібниці у хорошому стані.

Передані речі реалізують під час благодійного базару 2 – 3 травня, а зібрані кошти спрямують на допомогу тваринам.

Якщо маєте вже не потрібні вам речі, які можуть стати корисними для інших, саме час подарувати їм друге життя,

– кажуть організатори.

Водночас вони наголошують, що не приймаються одяг, взуття та товари російською мовою. Принести речі можна у Львові на вулицю Олекси Довбуша, 24 або надіслати поштою.

Організатори підкреслюють, що такі ініціативи мають подвійне значення: вони не лише допомагають тваринам, а й сприяють формуванню екологічної свідомості.

"Такі ініціативи є прикладом відповідального ставлення до ресурсів і довкілля. Повторне використання речей не лише зменшує кількість відходів, а й допомагає формувати культуру свідомого споживання. Водночас це можливість підтримати тих, хто цього потребує", – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Володимир Корда.

Організатори закликають небайдужих долучатися до збору, адже кожна передана річ може стати внеском у добру справу та допомогти врятованим тваринам отримати необхідну підтримку.

Що потрібно знати про "Домівку врятованих тварин"?

У Львові благодійний фонд "Домівка врятованих тварин" вже понад сім років займається порятунком тварин, які постраждали від жорстокого поводження або опинилися у складних умовах. Ініціатива розпочалася зі створення унікального притулку для диких і сільськогосподарських тварин, серед яких лисиці, єноти, сови, їжаки та навіть косулі.

У притулку тварини отримують не лише прихисток, а й кваліфіковану ветеринарну допомогу та реабілітацію.

З початком повномасштабного вторгнення фонд розширив діяльність і почав опікуватися також домашніми улюбленцями, яких покинули або які постраждали через війну. Відтоді волонтери приймають тварин з усієї України, лікують їх та шукають нові родини. За цей час вдалося врятувати вже понад 9000 тварин.

Сьогодні організація не лише рятує та лікує підопічних, а й активно займається їх прилаштуванням, а також проводить просвітницьку роботу щодо гуманного ставлення до тварин. Паралельно фонд розвиває власну інфраструктуру, зокрема створює екопарк "Тичок", де тварини зможуть жити у напівприродних умовах і проходити реабілітацію.

Окрім цього, команда регулярно здійснює гуманітарні виїзди, доставляючи корми, медикаменти та евакуйовуючи тварин із небезпечних регіонів. Важливо, що фонд не має державного фінансування та існує виключно завдяки підтримці небайдужих людей. Саме тому кожна допомога – від пожертв до волонтерства – є критично важливою для порятунку нових життів.

Як ще можна допомогти цьому притулку?