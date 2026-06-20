"Не міг пройти повз": Ектор Хіменес-Браво поділився історією порятунку песика Бубіка

Шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво поділився новинами про свого собаку Бубіка, якого раніше врятував з вулиці. За словами знаменитості, улюбленець вже адаптувався до нового життя.

Також Хіменес-Браво вперше детальніше розповів історію порятунку чотирилапого.

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Як Бубік опинився в Ектора?

За словами телеведучого, песик уже встиг попрацювати з кінологом і демонструє значний прогрес. Бубік має чудовий апетит та активно грається.

"Мій маленький бешкетник. Отримую багато питань стосовно того, як там наш Бубік, тому ділюся новинами. Цей красунчик вже попрацював з кінологом і показує чудові результати. Зараз він їсть з величезним апетитом, грається із захватом і літає по хаті, наче ракета. І що дуже важливо – ідеально ладить з іншими хвостиками", – поділився Ектор Хіменес-Браво.

Кухар також розповів історію появи Бубіка у своїй родині. За його словами, цуценя знайшли біля дороги у важкому стані. Тварина була виснаженою та голодною, а її брати й сестри не пережили складних умов.

Ектор зізнався, що не зміг залишитися осторонь і вирішив подарувати собаці шанс на нове життя. «Наша зустріч точно була долею. Його знайшли біля дороги, зовсім виснаженого та голодного. Усі його брати та сестри, на жаль, не витримали тієї спеки. Я просто не міг не врятувати його. Не міг пройти повз. Тварини для мене – це частина сім'ї, вони як діти. Тому тепер Бубік офіційно вдома, в любові та безпеці,

– наголосив телеведучий.

Бубік у новій сімʼї / Фото Хіменес-Браво

Яких ще тварин має Хіменес-браво?

Шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво не приховує своєї любові до тварин та регулярно розповідає про домашніх улюбленців у соціальних мережах.

Сьогодні його собача родина налічує 3 собак породи брюссельський грифон – Лупіту, Клопіка, Фіону – та песика Бубіка. Частиною цієї історії також був пес Чоко, який прожив поруч із кулінаром 15 років і став його першим собакою. Навесні 2026 року Хіменес-Браво повідомив про смерть улюбленця та зізнався, що саме Чоко свого часу навчив його любити тварин.

У липні 2024 року брюссельський грифон Лупіта народила цуценят, а сам Ектор навіть допомагав їй під час пологів. Згодом він розповідав, що вижити вдалося лише одному малюку – Фіоні, тому поява Бубіка стала особливою подією для всієї родини.

Сам Хіменес-Браво неодноразово наголошував, що сприймає своїх собак як повноцінних членів сім'ї. Він часто ділиться фотографіями та відео з улюбленцями, показує їхнє повсякденне життя та підтримує ідею адопції безпритульних тварин. Варто зауважити, що у телеведучого навіть є окрема папка в Instagram з назвою "діти", де він показує хвостатих малюків.

Улюбленці телеведучого / Фото Ектора

Які ще українські знаменитості врятували собак?

Українська співачка, композиторка та бандуристка Марина Круть поділилася історією про нового чотирилапого улюбленця. Вона прихистила цуценя, якого назвала Бурком, після того як побачила оголошення про знайдених на вулиці тварин.

За словами артистки, малюк разом із братами та сестрами був знайдений просто під піддоном і потребував допомоги. Круть розповіла, що приїхала забирати цуценя після допису волонтерів і не планувала заздалегідь обирати саме конкретного песика. Однак, за її словами, під час зустрічі тварина сама підійшла до неї, що й визначило вибір.

Артистка також зазначила, що братики та сестрички Бурка досі шукають нові родини. Вона додала, що походження цуценят змішане: їхня мати була безпородною, а батько, ймовірно, породи акіта.

Бандуристка наголосила, що такі історії вкотре нагадують про важливість адопції тварин із вулиці та притулків. За її словами, кожне цуценя заслуговує на дім і турботу, незалежно від походження.