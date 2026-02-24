Улюбленець за ціною авто: топ-6 найдорожчих порід котів світу

У світі існують породи котів, за яких покупці готові викласти тисячі й навіть десятки тисяч доларів. До рейтингу найдорожчих увійшли як екзотичні гібриди з диким корінням, так і популярні породи з багатою історією.

Водночас експерти наголошують: висока ціна не завжди означає простий догляд чи ідеальний характер. Про це повідомляє Parade Pets.

Дивіться також На сфінксах світ клином не зійшовся: 5 порід котів, пов'язаних з Єгиптом

Які породи котів вважаються найдорожчими?

До переліку найдорожчих порід увійшли шість відомих у світі котів.

Саванна – це гібрид домашньої кішки та африканського сервала. Саме "дика" спадковість робить цю породу настільки дорогою.

Ціна кошеняти може сягати 20 тисяч доларів, особливо якщо йдеться про ранні покоління (F1–F2). Такі коти відрізняються великими розмірами, плямистим забарвленням та активним темпераментом.

Саванна. Фото "Вікіпедія"

Као-мані – рідкісна тайська порода, відома своєю білосніжною шерстю та очима різного кольору.

Через обмежене поширення у світі ці коти коштують до 11 тисяч доларів. Порода вважається символом удачі у Таїланді та має давню історію.

Као-мані. Фото "Вікіпедія"

Бенгальська кішка – ще один приклад гібридної породи, створеної шляхом схрещування домашніх котів з азійським леопардовим котом.

Її цінують за ефектний "дикий" окрас та енергійний характер. Вартість кошеняти може доходити до 10 тисяч доларів залежно від родоводу.

Бенгальська кішка. Фото "Вікіпедія"

Перська кішка – одна з найвідоміших порід у світі. Попри поширеність, кошенята шоу-класу можуть коштувати до 5 тисяч доларів.

Їх відрізняє довга густа шерсть, спокійний характер і виразна пласка мордочка.

Перська кішка. Фото "Вікіпедія"

Шотландська висловуха. Вона відома своїми характерними складеними вушками.

Популярність породи та попит у світі формують ціну до 3 тисяч доларів. Водночас фахівці застерігають, що через генетичні особливості такі коти потребують уважного контролю здоров’я.

Шотландська весловуха. Фото "Вікіпедія"

Сфінкс – безшерста порода, яка не залишає шерсті в оселі.

Її екзотична зовнішність та особливості догляду роблять породу популярною серед поціновувачів незвичних тварин. Ціна може сягати 3 тисяч доларів.

Свінкс. Фото "Вікіпедія"

Чи популярні в Україні дорогі породи котів?

За даними OBOZ.UA, попит на рідкісні породи котів в Україні залишається високим, що спричиняє рекордні ціни.

Наприклад, у Києві продають кошеня породи британська золотиста шиншила за 6500 євро. За таку суму можна придбати автомобіль. Це не поодинокий випадок – ринок породистих котів в Україні пропонує чимало дорогих варіантів, які приваблюють увагу не лише своїм зовнішнім виглядом, а й космічними цінниками.

Проте є способи придбати породистого кота значно дешевше, наприклад, обравши кошеня з "браком породи" або ж взяти безкоштовно, врятувавши тваринку з притулку.