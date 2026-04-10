Неймовірна історія з Філадельфії: собака зникла на 11 років і дивом повернулася додому

Собака на ім’я Форті повернулася до своєї родини у Філадельфії після майже 11 років зникнення. Виявилося, що улюбленець мав мікрочіп, контактні дані якого родина нещодавно оновила.

Довга розлука закінчилася дивовижним возз’єднанням, яке зворушило мережу. Про це пише People.

Як пес зміг повернутися після 11 років розлуки?

Мешканці Філадельфії стали свідками неймовірної історії: собака на ім’я Форті, зниклий ще у 2015 році, несподівано повернувся додому через майже 11 років. Того дня Форті викрали прямо з подвір’я будинку, і про нього довгі роки не було жодних новин.

Родина намагалася знайти улюбленця: розміщувала оголошення, зверталася до служб, але пошуки не давали результату, і з часом надія поступово згасла.

У той же день разом із Форті зникла ще одна собака, яка швидко повернулася додому. Форті ж залишався відсутнім, поки випадкова перевірка міської служби контролю за тваринами не виявила його на вулицях Філадельфії.

Пес був літнім, але доглянутим, із підстриженими кігтями та чистою шерстю, що свідчило про турботу з боку інших людей протягом років.

Ключовим моментом стало оновлення контактних даних господині лише за два місяці до події. Завдяки цьому співробітники служби змогли швидко зв’язатися з родиною та повідомити про дивовижну знахідку. Спочатку власниця не повірила повідомленню, вважаючи його помилкою або жартом, але вже наступного дня сім’я приїхала до Філадельфії та знову обійняла свого улюбленця.

Форті провів більшу частину життя поза родиною, проте догляд за ним був належним. Ніхто з попередніх власників або опікунів не перевіряв мікрочіп, через що пес не зміг повернутися раніше.

Куди звертатися у разі зникнення улюбленця в Україні?

До українських зоозахисних організацій часто звертаються з проханням залучити службових собак до пошуків. Однак поліцейські собаки не шукають загублених тварин, адже об’єкт постійно рухається, а запах швидко змінюється.

В Україні активно допомагає власникам, які втратили улюбленців благодійний фонд Happy Pow. Організація займається захистом безпритульних тварин, просвітницькою роботою та підтримкою притулків, а також поширює корисну інформацію для власників.

Головне – не втрачати віру і не зупиняти пошуки. Багато собак знаходять через кілька днів, тижнів або навіть років саме завдяки активній інформаційній кампанії.

