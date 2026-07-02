Більшість власників цього не знають: як правильно доглядати за хом'яком влітку

Хом'яки набагато важче переносять спеку, ніж може здатися на перший погляд. Через невеликі розміри тіла та особливості терморегуляції вони швидко перегріваються, а тепловий удар може становити смертельну небезпеку.

Саме тому влітку власникам варто особливо уважно стежити за температурою в приміщенні та умовами утримання домашнього улюбленця. Про це пише Blue Cross.

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Як допомогти хомʼяку перенести спеку?

Ветеринари наголошують, що комфортною для більшості домашніх хом'яків є температура приблизно 18 – 24 градуси. Коли повітря прогрівається вище 26 – 27 градусів, ризик перегрівання значно зростає. Якщо температура перевищує 30 градусів, стан тварини може швидко погіршитися.

На відміну від людей, хом'яки майже не здатні ефективно охолоджувати організм. Вони не пітніють, а тому набагато швидше накопичують надлишкове тепло.

Одне з головних правил – ніколи не залишати клітку під прямими сонячними променями. Навіть кілька хвилин на сонці можуть призвести до різкого підвищення температури всередині клітки. Найкраще розмістити її в затіненій кімнаті з хорошою вентиляцією, подалі від вікон, балкона та джерел тепла.

Водночас ветеринари не радять ставити клітку безпосередньо під кондиціонером або навпроти вентилятора. Різкі потоки холодного повітря можуть спричинити переохолодження або застуду.

У спекотні дні можна покласти до клітки керамічну плитку або спеціальний охолоджувальний камінь для гризунів. Такі поверхні залишаються прохолодними довше, і тварина сама вирішить, коли на них відпочивати.

Також важливо постійно стежити, щоб у поїлці була свіжа вода. У спеку її бажано міняти кілька разів на день. Фахівці радять прибирати залишки свіжих овочів і фруктів одразу після годування, адже при високій температурі вони швидко псуються.

Чого категорично не можна робити?

Ветеринари застерігають від поширеної помилки – не можна різко охолоджувати хом'яка крижаною водою або класти поруч із ним пакети з льодом. Такі перепади температури можуть викликати сильний стрес для організму.

Не варто також виносити клітку на балкон, навіть якщо там є затінок, адже температура повітря може швидко змінюватися.

Першими симптомами перегрівання можуть бути млявість, відмова від їжі, пришвидшене або утруднене дихання, слабкість і небажання рухатися. У важких випадках тварина може втратити координацію або навіть знепритомніти.

Якщо ви помітили такі ознаки, потрібно негайно перенести хом'яка в прохолодніше місце, забезпечити доступ до свіжого повітря та якомога швидше звернутися до ветеринарного лікаря.