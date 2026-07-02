Именно поэтому летом владельцам следует особенно внимательно следить за температурой в помещении и условиями содержания домашнего питомца. Об этом пишет Blue Cross.

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Как помочь хомячку перенести жару?

Ветеринары отмечают, что комфортной для большинства домашних хомяков является температура примерно 18 – 24 градуса. Когда воздух прогревается выше 26 – 27 градусов, риск перегрева значительно возрастает. Если температура превышает 30 градусов, состояние животного может быстро ухудшиться.

В отличие от людей, хомяки практически не способны эффективно охлаждать организм. Они не потеют, а потому гораздо быстрее накапливают избыточное тепло.

Одно из главных правил – никогда не оставлять клетку под прямыми солнечными лучами. Даже несколько минут на солнце могут привести к резкому повышению температуры внутри клетки. Лучше всего разместить ее в затененной комнате с хорошей вентиляцией, подальше от окон, балкона и источников тепла.

В то же время ветеринары не рекомендуют ставить клетку непосредственно под кондиционером или напротив вентилятора. Резкие потоки холодного воздуха могут вызвать переохлаждение или простуду.

В жаркие дни можно положить в клетку керамическую плитку или специальный охлаждающий камень для грызунов. Такие поверхности дольше остаются прохладными, и животное само решит, когда на них отдыхать.

Также важно постоянно следить, чтобы в поилке была свежая вода. В жару ее желательно менять несколько раз в день. Специалисты советуют убирать остатки свежих овощей и фруктов сразу после кормления, ведь при высокой температуре они быстро портятся.

Чего категорически нельзя делать?

Ветеринары предостерегают от распространенной ошибки – нельзя резко охлаждать хомяка ледяной водой или класть рядом с ним пакеты со льдом. Такие перепады температуры могут вызвать сильный стресс для организма.

Не стоит также выносить клетку на балкон, даже если там есть тень, ведь температура воздуха может быстро меняться.

Первыми симптомами перегрева могут быть вялость, отказ от еды, учащенное или затрудненное дыхание, слабость и нежелание двигаться. В тяжелых случаях животное может потерять координацию или даже потерять сознание.

Если вы заметили такие признаки, нужно немедленно перенести хомяка в более прохладное место, обеспечить доступ к свежему воздуху и как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу.