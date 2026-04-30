UAnimals відкрив "Клуб рятівників тварин": що це таке та як приєднатися

В Україні запустили "Клуб рятівників тварин" — спільноту людей, які щомісяця підтримують допомогу чотирилапим. Ініціатива дозволяє системно евакуйовувати, лікувати та забезпечувати тварин кормом навіть у прифронтових зонах.

Завдяки регулярним внескам допомога стає безперервною та швидкою у критичних ситуаціях. Про це повідомляє UAnimals.

Що таке "Клуб рятівників тварин"?

В умовах повномасштабної війни допомога тваринам в Україні стала не менш важливою, ніж підтримка людей. Саме тому зоозахисна організація UAnimals створила "Клуб рятівників тварин" – формат щомісячної підписки, яка дозволяє системно підтримувати порятунок тварин. Йдеться про спільноту небайдужих людей, які регулярно донатять будь-яку комфортну суму.

Завдяки цьому команда може не лише планувати свою роботу, а й оперативно реагувати на надзвичайні ситуації: евакуйовувати тварин із зон бойових дій, забезпечувати їх кормом і ліками, а також відновлювати притулки після обстрілів. З початку повномасштабного вторгнення завдяки підтримці донорів вдалося досягти значних результатів.

Зокрема, передано понад 1 175 тонн корму для тварин по всій Україні, евакуйовано понад 10 тисяч тварин із небезпечних територій, а також спрямовано понад 41 мільйон гривень на відбудову притулків і реабілітаційних центрів. Крім того, понад 50 тисяч безпритульних тварин були стерилізовані.

В UAnimals наголошують, що головна перевага такої моделі – регулярність. Допомога не залежить від разових зборів і не зупиняється між ними, а працює постійно. Це дозволяє планувати витрати на лікування, евакуації та утримання тварин, а також швидко реагувати на нові виклики.

До популяризації ініціативи долучилися відомі українці, зокрема ONUKA (фронтвумен Наталія Жижченко), актор Олександр Рудинський, реперка Alyona Alyona та режисер Олександр Хоменко. Вони взяли участь у серії відео, які показують: допомагати тваринам можна навіть під час повсякденних справ.

Зірки, які підтримали ініціативу / Скриншот UAnimals

Учасники "Клубу" фактично рятують життя, не змінюючи свого щоденного ритму. Поки люди працюють, відпочивають або проводять час із близькими, їхні внески вже допомагають ветеринарам лікувати тварин, а волонтерам – евакуйовувати їх із небезпечних регіонів. В організації закликають долучатися до ініціативи та наголошують: розмір внеску не має значення, адже саме регулярність і кількість учасників формують стабільну допомогу.

Які ще ініціативи існують в Україні для підтримки тварин?

У Львові вже понад сім років працює благодійний фонд "Домівка врятованих тварин", який рятує тих, хто постраждав від жорстокого поводження або опинилися у складних умовах. Спочатку ініціатива була спрямована на допомогу диким і сільськогосподарським тваринам: тут прихисток знаходили лисиці, єноти, сови, їжаки та навіть косулі.

З початком повномасштабної війни діяльність фонду розширилася: волонтери почали приймати також домашніх улюбленців із різних регіонів України. Відтоді організації вдалося врятувати вже понад 9000 тварин, яким надають лікування, реабілітацію та допомагають знайти нові родини.

Сьогодні фонд не лише опікується тваринами, а й проводить просвітницьку роботу та розвиває інфраструктуру, зокрема створює екопарк "Тичок" для реабілітації підопічних у напівприродних умовах. Також команда регулярно здійснює гуманітарні місії, доставляючи корм і медикаменти та евакуйовуючи тварин із небезпечних територій.

Фонд існує виключно завдяки пожертвам і підтримці небайдужих. Допомогти притулку можна не лише фінансово чи волонтерством, а й через спеціальний мобільний застосунок, який дозволяє стати онлайн-опікуном і стежити за історіями врятованих тварин.

Як ще допомогти тваринам?

У Львові готуються до благодійного ярмарку "Коло весни", де збиратимуть кошти для допомоги тваринам із притулку. Ініціативу організовує "Домівка врятованих тварин", яка закликає мешканців долучитися та принести речі для продажу.

Наразі організатори повідомляють про нестачу предметів для ярмарку, тому просять не бути байдужими. Усі зібрані кошти спрямують на лікування, утримання та порятунок тварин. Захід відбудеться 2 – 3 травня, а долучитися можна вже зараз. Такі ініціативи не лише допомагають притулкам, а й сприяють відповідальному споживанню та повторному використанню речей.

Що можна принести:

книги та настільні ігри

посуд і предмети декору

кімнатні рослини прикраси та вироби ручної роботи

Організатори наголошують: кожна передана річ може стати внеском у порятунок тварин і допомогти їм отримати необхідну підтримку.