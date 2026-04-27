Вкрало серця власників, попри труднощі: крихітне кошеня виросло зовсім не таким, як очікувалося

Домашні тваринки в дитинстві – це справжні маленькі дива, і особливо боляче, коли їхній початок життя буває непростим. Кошеня на ім'я Грем народилося з ускладненням: пуповина обвила його лапки й порушила кровообіг. Спочатку це спричинило проблеми зі здоров'ям, але попри всі труднощі малюк поступово доводить свою силу та витривалість.

Зворушливою історією кошеняти на сторінці jesspaulsonart в TikTok поділилася власниця Джесіка Полсон.

Як мурчик боровся за життя?

Через те, що тіло Грема розвивалося швидше за його лапки, у котика виникли проблеми з рухливістю. Та це не завадило йому бути активним: він грається, пустує і "бігає" по-своєму, ніби й не помічає, що трохи відрізняється.

Разом із братами й сестрами – Чіріо, Джеллібіном, Кловером і Блуберрі – Грем росте й почувається доволі добре. Їхня мама Нілла однаково любить усіх кошенят і піклується про малюка так само ніжно, як і про інших.

Історія мурчика у відеоспогадах: дивіться кадри з його життя

За словами власниці, у Грема поступово з'являється все більше сили в лапках. І хоча його хода може бути незвичною, це зовсім не завадить йому жити повноцінним і щасливим життям.

Як подбати про новонароджених кошенят?

Фахівці з Cat Protection розповіли, що після того, як кішка народила малюків, дуже важливо уважно спостерігати за нею та кошенятами, щоб переконатися, що всі почуваються добре і нормально розвиваються. У перші дні життя кошенят мати зазвичай сама забезпечує їм усе необхідне, тому краще не турбувати її без потреби, щоб вона могла спокійно звикнути до материнства.

Потрібно підтримувати в кімнаті тепло, стежити, щоб підстилка залишалася чистою та сухою, а також забезпечувати тишу і спокій, не допускаючи зайвих втручань з боку людей.

Слід також обережно спостерігати, чи кошенята почали годуватися, але не порушувати комфорт кішки, орієнтуючись на її поведінку. Якщо виникають будь-які сумніви або занепокоєння, варто звернутися до ветеринара за порадою.

Що треба знати про догляд за котами?

Важливу роль у піклуванні про мурчика відіграють правильно підібраний лоток, наповнювач і забезпечення тиші та приватності. При цьому пухнастики можуть почати ігнорувати лоток через помилки у привчанні або через стрес.

Серед інших необхідних для догляду, харчування, відпочинку та активності кота важливими є такі речі:

миски й корм;

кігтеточка;

переноска;

іграшки.

Останнім часом вигул котів на повідку стає дедалі популярнішим, однак спеціалісти попереджають, що для більшості тварин це може бути небезпечно та викликати стрес або зміну поведінки.