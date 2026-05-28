Власникам довелося знімати колесо зі свого авто, щоб врятувати крихітне кошеня

Чотирилапі понад усе прагнуть любові, захисту й турботи. Безпорадне кошеня шукало прихистку просто під машиною на автомийці. Маля було наляканим і спантеличеним, проте у новій родині його історія буде зовсім іншою.

Новоспечена власниця мурки, Світлана Сиротюк, розповіла 24 Каналу про те, як рятувала кішенку.

Як кицька опинилася під машиною?

Ця історія сталася в понеділок, 25 травня. Вранці подружжя заїхало на автомийку, і коли жінка виходила з боксу, помітила, як маленьке кошеня залізло під машину. Спершу вони намагалися вигнати його, однак малюк виявився з характером – у якийсь момент затих і зник з поля зору.

Пара довго шукала кошеня, припускаючи, що воно могло сховатися біля двигуна, але згодом чоловік помітив його на колесі. Вони намагалися обережно зняти кошеня та навіть виманити ковбаскою, проте воно міцно трималося й не хотіло виходити.

Зрештою, чоловік зняв колесо, і лише після цього вдалося дістати переляканого пухнастика. "Котеня було дуже налякане і тремтіло, ми забрали його додому", – поділилася Світлана.

Перші 4 – 5 годин воно ховалося в усіх можливих місцях, але водночас охоче муркотіло, коли його гладили, і швидко показало, що є дуже лагідним. Зараз малюк уже освоївся, постійно грається й більше не ховається.

Знайдена на колесі кішечка: дивіться фото

Цей випадок наробив добрячого шуму й у мережі. Допис у Threads стрімко набрав понад 14 тисяч вподобайок і сотні коментарів. Користувачі, до речі, пропонували назвати пухнастика Тойотою – на честь марки автомобіля, який маля обрало собі для схованки.

Були й інші варіанти. Зокрема, Іванна Коваль запропонувала назвати улюбленицю Фортуною або Феліцією, зважаючи на те, як їй пощастило.

Багато коментаторів почали й собі ділитися подібними історіями. Котик Крузер, приміром, два роки тому застряг у захисті двигуна в машині.



Кіт Крузер / Фото Василіси Левченко

