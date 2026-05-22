Кошеня знайшли повністю вкритим будівельною сумішшю: неймовірна історія порятунку

Іноді домашні тваринки можуть втрапити в лихо, коли люди навіть не знають, як зарадити пухнастикам. Так сталося з крихітним кошенятком, якого знайшли на будівництві. Спочатку рятувальники навіть не могли зрозуміти, що саме покриває його маленьке тіло.

Шеститижнева тваринка була нерухома, липка й майже повністю вкрита, як виявилося, промисловим клеєм. Малюк якимось чином опинився в ємності з цією сумішшю. Зворушливу історію висвітлили в CBC News після того, як кошеня доставили до Товариства захисту тварин Північного Техасу, повністю забруднене густою клейкою речовиною.

Як котика врятували від будівельної суміші?

За словами Кессі Девідсон, керівниці з маркетингу та комунікацій організації, команда одразу почала діяти, щойно тваринку привезли до притулку. Вона зазначила, що працівники навіть не ставили зайвих запитань – одразу взялися за порятунок.

Чотири співробітники безперервно працювали близько семи годин, обережно втираючи майже два галони каноли-олії у шерсть кошеняти, щоб поступово розчинити та відокремити клей.

Під час процесу вони робили перерви, щоб нагодувати малюка, а також обмотували його марлею, аби олія краще діяла на затверділу речовину.

Зрештою, більшу частину клею таки вдалося прибрати з тіла малюка, і кошеня, якого назвали Елмер, отримало шанс на життя.

У коментарях люди активно реагували на історію, висловлюючи співчуття та захоплення порятунком: багато хто писав, що малюк проявив неймовірну витривалість. А загалом сам факт того, що його врятування – справжнє диво.

Користувачі мережі також звернули увагу на цікавий факт. Ім'я Елмер може апелювати ще й до назви канцелярського клею Elmer's, що, в принципі, цілком пояснює походження малюка.

Дуже раді, що вам вдалося йому допомогти, і тепер він має новий дім,

– писали коментатори.

При цьому люди обурювалися через ймовірні причини, за яких мурчик опинився в цій суміші й змушений був проходити довгий шлях відновлення.

Як допомогти пухнастику в загрозливій ситуації?

Фахівці наголошують: якщо ви знаходите кошеня в небезпечному стані, зокрема, покрите хімічними речовинами або травмоване, потрібно якнайшвидше звертатися до ветеринара або служб порятунку тварин. Деякі речовини можуть бути небезпечними за неправильного видалення в домашніх умовах.

Як перші дії радять забезпечити тепло й спокій, уникати агресивних хімікатів, обережно зафіксувати тварину рушником, за можливості дати трохи води чи їжі, лише якщо це безпечно, та негайно звернутися по професійну допомогу.

Важливо! Швидка реакція в таких випадках може бути вирішальною для життя тварини.