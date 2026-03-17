Як назвати сірого кота: 100 красивих варіантів зі значенням

Вибір імені для домашнього улюбленця – відповідальний і водночас приємний момент для кожного господаря. Особливо це стосується сірих котів, адже їхній колір шерсті асоціюється з димом, сріблом, туманом або нічним небом, що відкриває безліч ідей для кличок.

Cats.com зібрали добірку найкрасивіших імен для сірих котів і кішок.

Як назвати сірого кота чи кішку?

Сірі коти часто нагадують дим, туман, срібло або хмарне небо, тому багато кличок пов’язані саме з цими образами.

Експерти з догляду за тваринами зазначають, що ім’я має бути коротким, милозвучним і легко вимовлятися, адже коти швидше запам’ятовують прості звуки. Водночас воно може відображати характер тварини, її зовнішність або навіть улюблені фільми та міфи.

Ось популярні чоловічі імена для сірих котів та їхні пояснення:

Егон означає "вогняний".

Аякс означає "білий лицар".

Карбон – назва одного з найпоширеніших хімічних елементів.

Донован – ім’я, що означає "темний".

Дастін – перекладається як "боєць".

Динамо – чудово підходить для дуже енергійного кота.

Шлеш – ім’я надшвидкого супергероя.

Фред – скорочення від Фредеріка, що означає "мирний правитель".

Гейнсборо – назва відтінку сірого кольору.

Ґутері – шотландське слово, що означає "вітер".

Серпанок – легка ранкова або вечірня імла.

Герон – сильне та звучне ім’я для кота.

Джейк – скорочення від імені Джейкоб.

Джамбо – підходить для великого або кремезного кота.

Джуно – стильне ім’я для сірого кота.

Осло – на честь столиці Норвегії.

Кейн – означає "воїн".

Ллойд – валлійське слово, що означає "сірий".

Локі – ім’я скандинавського бога хитрощів, підходить для пустотливого кота.

Магнум – означає "великий".

Березень – місяць, що асоціюється з похмурою погодою.

Муфаса – персонаж мультфільму "Король Лев".

Нерон – ім’я для кота з владним характером.

Нейтрон – ім’я на наукову тематику.

Ніндзя – для кота, який тихо підкрадається.

Пачіно – ім’я для кота зі "шрамом" або харизматичною зовнішністю.

Пінбол – добре підходить для маленького та рухливого кошеняти.

Рай – ім’я для дуже милого кота.

Рев – підходить для грізного чи гучного кота.

Роуен – стильне сучасне ім’я.

Руді – скорочення від Рудольф.

Райанн – означає "маленький король".

Сазі – ім’я, пов’язане з індіанцями анасазі.

Шрам – ім’я для кота з сильним характером.

Сіетл – на честь міста з похмурим кліматом.

Сомбер – м’який відтінок фіолетового.

Спаз – кумедне ім’я для активного кота.

Замш – назва оксамитової тканини.

Теон – персонаж із "Гри престолів".

Тор – скандинавський бог грому.

Тіббі – скорочення від Тиберій.

Тоні – означає "незамінний".

Турбо – для швидкого та енергійного кота.

Віктор – "переможець".

Влад – для владного кота.

Вулкан – темний відтінок сірого.

Рен – означає "правитель".

Інь – у китайській культурі символ срібла.

Зед – означає "справедливий".

Імена для сірих кішок (самок) зі значенням. Ці варіанти чудово підійдуть для грайливої, ніжної або загадкової сірої киці:

Корал – миле ім’я, натхненне морськими коралами.

Енджі – скорочення від слова "янгол".

Аріель – означає "лев".

Афіна — ім’я давньогрецької богині мудрості.

Беа – означає "мандрівниця".

Б’янка – італійською "біла".

Бріо – для життєрадісної кішки.

Калі – означає "краса".

Шарлотта – елегантне аристократичне ім’я.

Чіллі – означає "прохолодна".

Чіп – ім’я персонажа з мультфільму про бурундуків.

Клео – на честь Клеопатри.

Демі – означає "маленька".

Дав – для ніжної та лагідної кішки.

Хна – рослинний пігмент для орнаментів.

Ілма – фінською означає "повітря".

Айріс – означає "веселка".

Іззі – ім’я для непередбачуваної кішки.

Лалі – означає "кохана дівчина".

Лея – для незалежної кішки.

Моксі – означає "мужня".

Лоїс – "жінка-воїн".

Маб – королева фей.

Марго – означає "перлина".

М’ята – асоціюється з прохолодою.

Містраль – сильний холодний вітер.

Моана – ім’я з популярного мультфільму.

Муз – для активної та непосидючої кішки.

Надя – скорочення від Надія.

Нала – персонажка з "Короля Лева".

Оззі – жіноча версія імені Осберт.

Пандора – для загадкової кішки.

Призма – геометрична фігура.

Мура – для маленької милої кішки.

Релла – ім’я для королівської кішки.

Роксі – ім’я для дикої та енергійної кішки.

Саша – підходить для активної киці.

Сквікі – для писклявої кішки.

Талія – означає "дощ із небес".

Тейт – для веселого характеру.

Тесс – скорочення від Тессі.

Тікі – богиня родючості.

Твінкл – означає "сяйво зірки".

Віксен – ім’я для лютої кішки.

Зельда – скорочення від Ґрізельда.

Сірі коти: як забарвлення може вплинути на долю та характер улюбленця?

Як пише "ТСН", сірі коти асоціюються зі стриманістю, мудрістю і врівноваженістю. Вони вважаються чудовими компаньйонами для людей, які прагнуть спокою та стабільності у своєму житті. Їхній нейтральний колір часто символізує гармонію і здатність адаптуватися до будь-яких обставин.

Власники котів із такими кольорами шерсті відзначають, що ці улюбленці мають винятковий інтелект, спокійний темперамент і самостійність. Вони уникають зайвого шуму, не люблять метушні чи незнайомців, але водночас демонструють щиру відданість господареві. У спокійній домашній атмосфері такі коти розкриваються, даруючи ніжність і тепло своїм близьким.

Коти з сірим, димчастим або блакитним забарвленням привносять у дім витонченість, грацію і відчуття гармонії. Їхня присутність заспокоює, допомагає зняти напругу і сприяє створенню атмосфери спокою й умиротворення.