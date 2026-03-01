Вчені з’ясували, що більшість домашніх котів формують із господарями зв’язок, подібний до дитячої прив’язаності до батьків. Про це розповідає The Independent.

Що показало дослідження?

Науковці з Університету Етвеша Лоранда в Угорщині провели експеримент, відомий як "тест безпечної бази" (Secure Base Test). Його раніше застосовували для вивчення зв’язку між немовлятами та батьками, а також між собаками та людьми.

Під час дослідження кота залишали наодинці в незнайомому приміщенні, а потім повертався господар. Більшість тварин демонстрували явні ознаки полегшення, шукали контакту або поводилися впевненіше після повернення людини.

За результатами, приблизно 65% котів показали так званий "безпечний тип прив’язаності". Це означає, що вони сприймають господаря як джерело комфорту й безпеки.

За словами докторки Розалінди Райт, дослідники сходяться на думці, що характери котів можуть дуже відрізнятися, і те, як окремі коти ставляться до людей, може формуватися з самого раннього віку. Однак кішки завжди вибирають людей, з якими вони встановлюють тісні та ніжні стосунки.

Як саме коти проявляють любов?

Попри стереотипи, котяча любов часто менш демонстративна, ніж у собак. Проте вона має цілком конкретні прояви.

Повільне моргання

Коли кіт дивиться на вас і повільно заплющує очі – це своєрідний "котячий поцілунок". Така поведінка свідчить про довіру і розслабленість. У природі заплющити очі поруч з кимось – означає почуватися в повній безпеці.

Тертя головою або боком

Коти мають пахучі залози на мордочці та тілі. Коли вони труться об людину, то не лише вітаються, а й "мітять" її як частину своєї території. Фактично це спосіб сказати: "Ти – мій".

Муркотіння поруч із вами

Муркотіння часто асоціюється із задоволенням. Якщо кіт муркоче, лежачи біля вас або на колінах, це свідчить про комфорт і позитивні емоції. Водночас фахівці зазначають, що муркотіння також може заспокоювати саму тварину.

Слідування за господарем

Якщо кіт ходить за вами по квартирі – це не завжди про їжу. Часто це прояв соціальної прив’язаності та бажання бути поряд. Так коти підтримують контакт із "своєю" людиною.

Демонстрація живота

У дикій природі живіт – найбільш вразлива частина тіла. Якщо кіт лягає на спину поруч із вами, це означає високий рівень довіри. Хоча це не завжди запрошення до погладжування.

Вчені підкреслюють: якість взаємодії з котом безпосередньо впливає на силу прив’язаності. Регулярна гра, лагідне спілкування, стабільний режим і повага до особистого простору допомагають зміцнити зв’язок.

Тож якщо вам здається, що кіт вас ігнорує – придивіться уважніше. Ймовірно, він просто демонструє любов у власний, більш стриманий спосіб.