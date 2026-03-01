Ученые выяснили, что большинство домашних котов формируют с хозяевами связь, подобную детской привязанности к родителям. Об этом рассказывает The Independent.

Что показало исследование?

Ученые из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели эксперимент, известный как "тест безопасной базы" (Secure Base Test). Его ранее применяли для изучения связи между младенцами и родителями, а также между собаками и людьми.

Во время исследования кота оставляли наедине в незнакомом помещении, а затем возвращался хозяин. Большинство животных демонстрировали явные признаки облегчения, искали контакта или вели себя увереннее после возвращения человека.

По результатам, примерно 65% котов показали так называемый "безопасный тип привязанности". Это означает, что они воспринимают хозяина как источник комфорта и безопасности.

По словам доктора Розалинды Райт, исследователи сходятся во мнении, что характеры кошек могут очень отличаться, и то, как отдельные коты относятся к людям, может формироваться с самого раннего возраста. Однако кошки всегда выбирают людей, с которыми они устанавливают тесные и нежные отношения.

Как именно коты проявляют любовь?

Несмотря на стереотипы, кошачья любовь часто менее демонстративная, чем у собак. Однако она имеет вполне конкретные проявления.

Медленное моргание

Когда кот смотрит на вас и медленно закрывает глаза – это своеобразный "кошачий поцелуй". Такое поведение свидетельствует о доверии и расслабленности. В природе закрыть глаза рядом с кем-то – означает чувствовать себя в полной безопасности.

Трение головой или боком

Коты имеют пахучие железы на мордочке и теле. Когда они трутся о человека, то не только приветствуются, но и "метят" его как часть своей территории. Фактически это способ сказать: "Ты – мой".

Мурлыканье рядом с вами

Мурлыканье часто ассоциируется с удовольствием. Если кот мурлычет, лежа возле вас или на коленях, это свидетельствует о комфорте и положительных эмоциях. В то же время специалисты отмечают, что мурлыканье также может успокаивать само животное.

Следование за хозяином

Если кот ходит за вами по квартире – это не всегда о еде. Часто это проявление социальной привязанности и желание быть рядом. Так коты поддерживают контакт со "своим" человеком.

Демонстрация живота

В дикой природе живот – наиболее уязвимая часть тела. Если кот ложится на спину рядом с вами, это означает высокий уровень доверия. Хотя это не всегда приглашение к поглаживанию.

Ученые подчеркивают: качество взаимодействия с котом напрямую влияет на силу привязанности. Регулярная игра, ласковое общение, стабильный режим и уважение к личному пространству помогают укрепить связь.

Так что если вам кажется, что кот вас игнорирует – присмотритесь внимательнее. Вероятно, он просто демонстрирует любовь в собственный, более сдержанный способ.