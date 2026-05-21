Велика собака для великої родини: що потрібно знати про мастифів

Мастиф – одна з найвеличніших порід собак у світі, що поєднує силу, охоронні інстинкти та спокійний характер. Ці пси потребують ретельного догляду, ранньої соціалізації та регулярних тренувань, особливо для щенят.

Власники, які прагнуть завести мастифа, отримують не просто собаку, а вірного друга, охоронця та справжнього члена родини. Про це пише American Kennel Club.

Що треба знати про характер та фізичні особливості мастифів?

Мастифи відомі не лише своїми величезними розмірами, але й багатою історією. Порода бере початок ще у Стародавньому Римі, де її використовували як сторожових та бойових собак.

Вага дорослого самця мастифа може сягати від 70 до 100 кілограмів, а іноді – понад 110 кілограмів, самки трохи менші – 65 – 85 кілограмів. Висота у холці становить від 65 до 90 сантиметрів. Щенята мастифів народжуються вагою близько 500 – 700 грамів і ростуть надзвичайно швидко, що потребує правильного харчування та фізичної активності. Їхній розвиток у перший рік визначає майбутній характер та здоров’я дорослої собаки.

Тривалість життя мастифів становить 8 – 10 років, хоча при належному догляді вони можуть жити до 12 років.

Ці собаки мають спокійний і врівноважений характер, що робить їх чудовими сімейними псами. Вони віддані своїм власникам і здатні проявляти сильну прихильність до всіх членів родини, особливо до дітей.

Попри великий розмір, ці собаки зазвичай обережні з незнайомцями, але рідко проявляють безпричинну агресію. Мастифи добре запам’ятовують правила поведінки та легко привчаються до дому, якщо їх виховують з терпінням і послідовністю. Також вони мають високий рівень інтуїції та можуть відчувати настрій людини, що робить їх відмінними охоронцями та чуйними компаньйонами.

Чи справді догляд за мастифом є нелегким?

Догляд за мастифом є непростим завданням через його великі розміри та фізіологічні особливості. Шерсть потребує регулярного чищення, а шкіра – контролю на наявність подразнень та алергій.

Як пише PetMD, через схильність до різних хвороб важливо правильно дозувати фізичну активність і давати спеціальні добавки для кісток та суглобів. Харчування мастифів має бути високоякісним і збалансованим, включати білки, вітаміни, кальцій і жирні кислоти для підтримки здоров’я шерсті та кісток.

Щенята потребують корму для великих порід, що сприяє правильному розвитку скелету та м’язів. Тренування собаки варто починати з раннього віку, використовуючи методи позитивного підкріплення та послідовності – це допомагає сформувати спокійний та слухняний характер.

Соціалізація є обов’язковою: знайомство з іншими тваринами, людьми та дітьми запобігає агресії та надмірній охоронності. Мастифи зазвичай не є агресивними, але інстинкти охоронця роблять їх уважними до незнайомців. Регулярні візити до ветеринара, догляд за зубами та кігтями є просто необхідними для підтримки здоров’я дорослої собаки.

Скільки коштує ця порода в Україні?

Щенята мастифа в Україні коштують від 1 до понад 150 тисяч гривень, залежно від родоводу, здоров’я та престижу заводчика.

Ціна на тибетських мастифів / Скриншот із платформи "ОЛХ"

Однак варто зазначити, що утримання дорослого мастифа передбачає витрати на корм, лікарів, ветеринарні аналізи та забезпечення простору для прогулянок.

Порівняно з іншими великими породами, такими як сенбернар або німецький дог, мастифи менш активні, більш врівноважені та потребують менше інтенсивного фізичного навантаження. Власники відзначають, що мастифи віддані, люблять дітей та чудово виконують роль охоронця.

При виборі собаки важливо враховувати темперамент, наявність простору для життя та час на правильне виховання. Для щасливого життя тварині потрібно забезпечити не тільки фізичні потреби, а й психологічний комфорт – ласку, увагу та контакт з людьми.

Мастифи здатні стати частиною родини на довгі роки, але потребують відповідального підходу від власника.

Що ще потрібно знати про мастифів?

Тибетський мастиф – одна з найбільших порід собак у світі, що поєднує величезну силу та спокійний характер. Ці тварини виникли на Тибетському нагір’ї, де виживали лише найвитриваліші та найсильніші собаки.

Вони мають пропорційну статуру та густу довгу шерсть, особливо на комірі, що нагадує левову гриву. Завдяки цьому мастифи добре переносять як холод, так і спеку.

Тибетські мастифи також відомі своїми охоронними здібностями, здатні захистити будинок та територію. Ця порода залишається рідкісною, адже її важко знайти поза регіонами, де вони традиційно розводяться.