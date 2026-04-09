Чи законно не пускати з твариною в укриття: що робити у разі відмови

В Україні офіційно дозволено перебування в укриттях разом із домашніми тваринами. Проте інколи людей все ж відмовляються впускати під час повітряної тривоги.

UAnimals пояснили, як діяти у такій ситуації та куди звертатися.

Як діяти, якщо не пускають в укриття з улюбленцем?

Під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми тваринами. Відповідне рішення було ухвалене на державному рівні, однак на практиці трапляються випадки, коли людей з улюбленцями відмовляються впускати.

У зоозахисній організації наголошують: у такій ситуації насамперед слід подбати про безпеку. Якщо вас не пустили в укриття, не варто витрачати час на суперечки – потрібно негайно шукати інше безпечне місце, щоб перечекати загрозу. Після цього рекомендується звернутися до правоохоронців. Необхідно зателефонувати за номером 102, повідомити про інцидент, вказати адресу укриття та час події. Також варто отримати підтвердження звернення, щоб зафіксувати факт порушення.

Крім того, експерти радять подати письмову заяву до відділення Національної поліції України. Це дозволить притягнути відповідальних осіб до відповідальності та запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Ще один важливий крок – звернення до місцевої військової адміністрації або Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Такі скарги допомагають контролювати дотримання правил користування укриттями.

В UAnimals підкреслюють, що недопуск людей із тваринами до укриттів є порушенням законодавства. За це передбачена адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Зокрема, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, посадові особи можуть отримати штраф від 1700 до 3400 гривень.

У випадках, коли такі дії призвели до тяжких наслідків або загрожували життю людей, можливе відкриття кримінального провадження. Йдеться про статті Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за залишення в небезпеці та службову недбалість.

Водночас власники тварин також повинні дотримуватися правил перебування в укриттях. Зокрема, вони мають контролювати поведінку своїх улюбленців, забезпечити безпеку інших людей, а у разі потреби – тримати собак на повідку та в наморднику.

Як заспокоїти тварину під час тривоги?

Під час війни домашні тварини переживають значний стрес, адже не розуміють причин гучних звуків і небезпеки. Через це вони можуть змінювати поведінку: ховатися, відмовлятися від їжі або ставати неспокійними. Експерти Nauka.ua наголошують, що правильна поведінка власника допомагає значно зменшити рівень тривоги улюбленця.

Зберігайте спокій

Тварини дуже чутливі до емоцій свого господаря і швидко їх зчитують. Якщо людина панікує або нервує, улюбленець сприймає це як сигнал небезпеки. Спокійна поведінка, рівний голос і впевнені дії допомагають тварині відчути контроль над ситуацією.

Створіть "безпечне місце"

Укриття або навіть куток у квартирі можна зробити комфортнішим для тварини. Покладіть поруч знайомі речі: лежанку, ковдру або одяг із вашим запахом. Це допоможе улюбленцю заспокоїтися та відчути себе у знайомому середовищі навіть під час небезпеки.

Не змушуйте силою виходити зі схованки

Якщо кіт чи собака намагається сховатися, це природна реакція на страх. Не варто витягувати тварину силою, якщо немає прямої загрози її життю. Такі дії можуть лише посилити паніку і зробити поведінку ще більш непередбачуваною.

Використовуйте м’який контакт

Якщо тварина сама йде на контакт, її можна погладити або тихо заспокоювати голосом. Важливо не стискати улюбленця занадто сильно, щоб не викликати захисну реакцію. Спокійний дотик допомагає знизити рівень стресу.

Подбайте про воду та ласощі

Через стрес тварини можуть відчувати сильну спрагу, тому важливо мати запас води. Улюблені ласощі можуть допомогти відволікти увагу і трохи заспокоїти тварину. Це також створює позитивну асоціацію навіть у складних умовах.

Як війна змінила життя тварин?