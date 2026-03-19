Не магія: чому коти знають про негоду раніше за людей

Багато власників котів помічали дивну поведінку своїх улюбленців перед дощем або грозою. Дехто вважає це містикою, однак наука дає інше пояснення.

Виявляється, коти дійсно можуть відчувати зміну погоди. Про це повідомляє Cats.com.

Чи можуть коти відчувати погоду?

Коти здавна асоціюються із "передбаченням" погоди – ще з давніх часів люди вірили, що ці тварини можуть відчувати наближення шторму. І хоча це звучить як забобони, сучасні дослідження частково підтверджують таку здатність.

Фахівці пояснюють: коти не мають надприродних здібностей, однак їхні органи чуття значно гостріші, ніж у людей. Саме це дозволяє їм помічати зміни в навколишньому середовищі раніше за нас.

Однією з головних причин є зміни атмосферного тиску. Перед грозою або сильним дощем барометричний тиск різко падає, і коти здатні це відчути. Їхнє внутрішнє вухо значно чутливіше, ніж у людини, тому навіть невеликі коливання не залишаються непоміченими.

Це пояснює, чому тварина може заздалегідь шукати укриття, ставати неспокійною або навпаки – ховатися і більше спати. Така поведінка є природним інстинктом самозбереження.

Крім того, коти мають надзвичайно розвинені слух і нюх. Вони можуть:

чути гуркіт грому ще до того, як його почує людина

відчувати характерний запах дощу чи навіть озону після блискавки.

Їхній нюх, за оцінками, у десятки разів чутливіший за людський, а слух охоплює значно ширший діапазон звуків.

Чому змінюється їхня поведінка?

Коли кіт "відчуває" погіршення погоди, це може проявлятися по-різному. Деякі тварини стають тривожними, нервовими або починають ховатися. Інші, навпаки, шукають тепле місце та більше сплять.

Ветеринари пояснюють, що це пов’язано не лише з фізичними відчуттями, а й з асоціаціями. Наприклад, якщо кіт боїться грому, він може реагувати на зміну погоди ще до того, як почнеться буря.

Попри поширені міфи, у котів немає містичних здібностей передбачати погоду. Уся справа лише у високій чутливості до навколишнього середовища.

Фактично, їхня поведінка є результатом еволюції. У дикій природі здатність заздалегідь відчути негоду допомагала виживати, знаходити укриття та уникати небезпеки.

Як допомогти коту під час негоди?

Під час негоди коти часто відчувають стрес і страх через гучні звуки, зміну тиску та незвичну атмосферу. Ветеринари пояснюють, що в такі моменти головне завдання власника – створити для тварини відчуття безпеки та стабільності.

Як пише Докторка Ліззі Юенс, насамперед варто забезпечити коту затишне місце, де він зможе сховатися – це може бути будиночок, коробка або улюблений куточок у квартирі. Коти інстинктивно шукають укриття, коли бояться, тому не слід їм у цьому заважати.

Також важливо не змушувати тварину до контакту. Якщо кіт наляканий, краще бути поруч і говорити спокійним голосом, але дозволити йому самому вирішити, чи підходити до вас.

Ще один ефективний спосіб – відволікти кота грою, якщо він не перебуває у сильному стресі. Іграшки допомагають знизити напруження та перенаправити енергію у безпечне русло.

У деяких випадках допомагають спеціальні заспокійливі феромони, які створюють для кота відчуття знайомого та безпечного середовища. Їх використовують у вигляді спреїв або дифузорів у домі.

Власникам також радять подбати про базові потреби тварини: доступ до води, їжі, лотка та улюбленого лежака. Коли всі ресурси під рукою, рівень тривоги у кота знижується.

Важливо спостерігати за поведінкою улюбленця: якщо він постійно ховається, агресивний або відмовляється від їжі, це може свідчити про сильний стрес. У таких випадках фахівці радять звернутися до ветеринара, адже тривожний стан може впливати та на фізичне здоров’я тварини.

Загалом, спокійна атмосфера, увага до потреб кота та відсутність примусу допоможуть улюбленцю значно легше пережити спеку, дощ, грозу чи іншу негоду.