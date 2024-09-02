Тож власникам котів корисно знати, чи потрібні улюбленцям особливі умови в таку погоду та як їх охолодити. Pets 24 підготував для вас поради, які полегшать життя пухнастиків у спеку.
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Чи потрібно коту допомогти в спеку?
Експерти наголошують, що коти загалом здатні переживати спеку та холод самостійно, втім вразливими є ті, що мають хронічні захворювання. Підвищена температура може загострити наявні проблеми зі здоров'ям, створюючи значні ризики для цих улюбленців.
Від спеки найчастіше страждають коти, які:
- мають зайву вагу;
- страждають на серцево-судинні хвороби;
- старшого віку;
- брахіцефали;
- короткошерсті або безшерсті породи;
- перські та екзоти.
Хоча для котів, які перебувають у групі ризику, рекомендується звернутися до ветеринара, експерти також дають загальні поради, які допоможуть убезпечити котів під час спекотної погоди.
Що робити власникам котів у спеку?
- Забезпечте постійний доступ до води та змінюйте її щодня.
- Частіше давайте коту вологий корм або розмочуйте сухий. Залишки корму в мисці відразу викидайте, оскільки від спеки їжа швидко псується.
- Не голіть кота. Підшерстя забезпечує природну вентиляцію та захищає улюбленця від перегріву.
- Регулярно розчісуйте кішок, у тому числі короткошерстих. У період линяння можна давати тварині пасту для виведення шерсті.
- Придбайте котові охолоджувальний килимок.
- Не грайтеся з ним надто довго. Припиняйте гру, якщо улюбленець почав важко дихати ротом.
- Закривайте шторами кімнату, де любить спати кіт, щоб вона менше нагрівалася. Також варто часто провітрювати приміщення.
- Якщо коту спекотно, можна змочити йому водою подушечки лап і живіт.
Як допомогти котові у спеку / Фото Unsplash
Симптоми перегріву у кота
Якщо все ж стався перегрів кота, то це легко можна помітити. Існує низка ознак, які можуть вказувати на це:
- Прискорене дихання. Якщо вихованець дихає швидше і сильніше звичайного, це може бути через спеку. Також коти починають дихати з широко відкритим ротом.
- Млявий стан. Висока температура робить тварину лінивою, байдужою та втомленою.
- Відмова від їжі. Вихованець може відмовлятися від їжі, але пити більше води через дискомфорт від спеки.
- Часте вилизування лап. Кіт може часто вилизувати лапи, охолоджуючись за допомогою слини.
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У кота може статися і тепловий удар
До симптомів теплового удару (гіпертермії) у котів належать млявість, слинотеча, блювання, діарея, дихання ротом та задишка, хитка хода і падіння. Температура буде постійно зростати, й коли перевищить 42 градуси – серце, мозок, печінка і нирки можуть відмовити.
Якщо ви помічаєте ці ознаки у своєї кішки під час спеки, негайно зверніться до ветеринара, адже інколи удар може стати фатальним.
Будьте уважні до свого улюбленця!