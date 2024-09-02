Тож власникам котів корисно знати, чи потрібні улюбленцям особливі умови в таку погоду та як їх охолодити. Pets 24 підготував для вас поради, які полегшать життя пухнастиків у спеку.

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Чи потрібно коту допомогти в спеку?

Експерти наголошують, що коти загалом здатні переживати спеку та холод самостійно, втім вразливими є ті, що мають хронічні захворювання. Підвищена температура може загострити наявні проблеми зі здоров'ям, створюючи значні ризики для цих улюбленців.

Від спеки найчастіше страждають коти, які:

мають зайву вагу;

страждають на серцево-судинні хвороби;

старшого віку;

брахіцефали;

короткошерсті або безшерсті породи;

перські та екзоти.

Хоча для котів, які перебувають у групі ризику, рекомендується звернутися до ветеринара, експерти також дають загальні поради, які допоможуть убезпечити котів під час спекотної погоди.

Що робити власникам котів у спеку?

Забезпечте постійний доступ до води та змінюйте її щодня.

Частіше давайте коту вологий корм або розмочуйте сухий. Залишки корму в мисці відразу викидайте, оскільки від спеки їжа швидко псується.

Не голіть кота. Підшерстя забезпечує природну вентиляцію та захищає улюбленця від перегріву.

Регулярно розчісуйте кішок, у тому числі короткошерстих. У період линяння можна давати тварині пасту для виведення шерсті.

Придбайте котові охолоджувальний килимок.

Не грайтеся з ним надто довго. Припиняйте гру, якщо улюбленець почав важко дихати ротом.

Закривайте шторами кімнату, де любить спати кіт, щоб вона менше нагрівалася. Також варто часто провітрювати приміщення.

Якщо коту спекотно, можна змочити йому водою подушечки лап і живіт.



Як допомогти котові у спеку / Фото Unsplash

Симптоми перегріву у кота

Якщо все ж стався перегрів кота, то це легко можна помітити. Існує низка ознак, які можуть вказувати на це:

Прискорене дихання. Якщо вихованець дихає швидше і сильніше звичайного, це може бути через спеку. Також коти починають дихати з широко відкритим ротом.

Якщо вихованець дихає швидше і сильніше звичайного, це може бути через спеку. Також коти починають дихати з широко відкритим ротом. Млявий стан. Висока температура робить тварину лінивою, байдужою та втомленою.

Висока температура робить тварину лінивою, байдужою та втомленою. Відмова від їжі. Вихованець може відмовлятися від їжі, але пити більше води через дискомфорт від спеки.

Вихованець може відмовлятися від їжі, але пити більше води через дискомфорт від спеки. Часте вилизування лап. Кіт може часто вилизувати лапи, охолоджуючись за допомогою слини.

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У кота може статися і тепловий удар

До симптомів теплового удару (гіпертермії) у котів належать млявість, слинотеча, блювання, діарея, дихання ротом та задишка, хитка хода і падіння. Температура буде постійно зростати, й коли перевищить 42 градуси – серце, мозок, печінка і нирки можуть відмовити.

Якщо ви помічаєте ці ознаки у своєї кішки під час спеки, негайно зверніться до ветеринара, адже інколи удар може стати фатальним.

Будьте уважні до свого улюбленця!