Експерти попереджають, що споживання достатньої кількості рідини в особливо теплу погоду є життєво необхідним. Але домашнім улюбленцям у цьому потрібна наша допомога.

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Собаки проти спеки

За словами Кетлін Кребс, ветеринара та доцента клінічної первинної допомоги Школи ветеринарної медицини Університету Пенсильванії, здорові собаки зазвичай мають температуру тіла від 37°C до 39,1°C. Якщо на вулиці надто спекотно, тварини можуть використовувати кілька способів, щоб охолодитися:

важко дихати;

потіти через лапи – не надто ефективний метод.

У зв'язку з підвищенням температури експерти наголошують на важливості забезпечення домашніх тварин водою в спекотну погоду. Власники домашніх тварин повинні забезпечити своїм улюбленцям постійний доступ до миски зі свіжою водою. Температура води не настільки важлива.

Кімнатна температура води цілком підійде вихованцеві, а основне правило – щоб вода не встигала нагріватися. Наприклад, якщо ви ставите металеву миску з водою на вулицю, краще подбати про те, щоб вода в ній не нагрівалася. Для цього достатньо час від часу міняти вміст миски,

– зазначають експерти.

Зазвичай тварини надають перевагу холодній воді. Тому варто знати про це, і за можливості регулювати цей температурний режим води.

Як змусити собаку пити більше води у спеку?

Кетлін Кребс каже, що є простий спосіб заохочення собак до пиття в спекотну погоду. Просто додаючи лід у миски з водою, власники домашніх тварин можуть запобігти тепловому удару у своїх пухнастих улюбленців.



Як допомогти собаці у спеку / Unsplash

Кребс кладе лід у миски з водою своїх домашніх улюбленців, що не лише заохочує грайливу поведінку, але й сприяє підвищеному споживанню води. Цей метод може значно знизити ризик теплового удару у собак під час спекотних літніх місяців. Крім того, домашні улюбленці, які полюбляють холодну воду, можуть бути більш схильними до пиття, що сприятиме їхньому загальному здоров'ю та самопочуттю у спеку.

Так вчені підкреслюють, що ключовим фактором безпеки домашніх тварин у спекотну погоду є доступ до води, а не температура самої води. Вони рекомендують власникам розглянути можливість охолодження води в мисках для своїх улюбленців, щоб забезпечити їхній добробут під час спеки.