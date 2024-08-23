Одна із таких рис – брахіцефалія. Вона визначається вкороченою мордою в структурі черепа, що може вплинути на комфорт таких собак. Тому власникам певних порід дуже важливо знати про цю особливість, щоб забезпечити добробут своїх улюбленців.

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Що має знати власник короткомордих собак?

У природі рідко можна зустріти вовка, шакала чи лисицю з укороченою мордою, оскільки ця риса суперечить їхній здатності виживати в дикій природі. Втім, селекціонери змогли провернути таке із собаками.

Носова порожнина відіграє вирішальну роль у регуляції температури тіла, нагріваючи та охолоджуючи повітря, що надходить. Це проливає світло на те, чому собаки з короткою мордою, такі як французькі бульдоги, можуть мати проблеми з терморегуляцією порівняно з такими породами, як німецькі вівчарки.

Всупереч поширеній думці, довжина шерсті собаки – не єдиний показник того, наскільки добре вона може переносити спеку. Анатомічна будова дихальної системи, як у німецької вівчарки, також може відігравати значну роль у здатності собаки справлятися з високими температурами.



Мопс – це брахіцефальна порода собак / Фото Unsplash

До собак-брахіцефалів відносяться такі породи, як:

пекінес,

ши-тцу,

боксер,

чихуахуа,

чау-чау,

шарпей,

бульдоги,

мопси,

грифони.

Тож відповідальні власники таких домашніх тварин повинні пам'ятати про самопочуття улюбленців і приділяти пильну увагу їхньому стану під час прогулянок. Важливо не допускати перегріву та переохолодження собак. У літні місяці рекомендується брати з собою воду, коли берете собаку на прогулянку.