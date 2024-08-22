Експерти зважують, чи підходить цей популярний фрукт для собак. При правильному приготуванні вони безпечні для нього, але не варто давати вихованцеві незрілі помідори "прямо з куща", включати в раціон занадто часто. На що ще звернути увагу – далі у матеріалі Pets 24.

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Чи можна собакам помідори і як давати?

Собаки можуть безпечно споживати невелику кількість помідорів, але не всі сорти підходять. Сирі помідори можна давати собакам за умови, що вони ретельно вимиті під проточною або фільтрованою водою. Цей важливий крок усуває потенційні токсини, які можуть залишатися на поверхні через сільськогосподарські обприскувачі та добрива. Власникам домашніх тварин рекомендується проявляти обережність і забезпечити належну підготовку, перш ніж пропонувати цей фрукт своїм собакам.

Варто зняти шкірку і запропонувати дуже невелику кількість плодів як ласощі, експерти не рекомендують перетворювати це на щоденну звичку. Для тих, хто вирощує помідори в горщиках на балконах або в садах, дуже важливо переконатися, що домашні тварини не мають до них доступу.

Надмірне споживання томатів може становити ризик для здоров'я собак. Навіть у людей передозування помідорами може бути небезпечним для здоров'я, тому не варто піддавати свого вихованця неприємним недугам.

Яка користь?

Помідори в помірній кількості є корисними для здоров'я собаки. Вони містять чимало поживних речовин, антиоксидантів, клітковини, а ще – вітаміни А і С.



Чи можна собакам помідори / Фото Unsplash

У якому вигляді не можна помідори?

Смажені, солоні, мариновані помідори можна собаці тільки в одному випадку, якщо ви вирішили її позбутися одним з найбільш садистських способів. Тому, в такому вигляді, давати собаці помідори – заборонено.

До цієї категорії варто віднести томатні соки, пасти та кетчупи. Ці продукти часто містять консерванти, загусники, підсилювачі смаку, сіль, спеції та інші інгредієнти, які можуть становити значний ризик для здоров'я тварин.

Очевидно, що у собак можуть виникати алергічні реакції на різні продукти, в тому числі на помідори. Симптоми можуть проявлятися у вигляді блювоти, шлунково-кишкових розладів або висипань на шкірі. Якщо після вживання помідорів у вашого собаки з'явився будь-який з цих симптомів, необхідно негайно звернутися до ветеринара.

Тож включайте помідори у свій раціон, й пригощайте своїх домашніх улюбленців. Однак, робіть це обережно та уважно!