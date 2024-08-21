Зміна зовнішнього вигляду вихованця може нести за собою штрафи. Тож, чи дозволяється в Україні купірування вух і хвоста собакам, розповідає Pets 24.

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Як оштрафують власника за купірування вух і хвоста собак

Європейська конвенція про захист домашніх тварин, ратифікована Україною у 2013 році, прямо забороняє практику купірування хвостів і вух домашнім тваринам.

Порушення заборони може призвести до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Власники будуть оштрафовані на суму від 3 400 до 5 100 гривень. Крім того, якщо перебування тварини загрожує її добробуту, можлива конфіскація тварини.

Стаття 10 Євроконвенції про захист домашніх тварин прямо забороняє хірургічні процедури, спрямовані на зміну зовнішнього вигляду домашніх тварин, або ті, що проводяться з немедичних причин. Зокрема, мовиться про такі процедури, як:

купірування хвоста та вух;

позбавлення голосу;

видалення зубів і пазурів.

Історично вкорочення вух і хвоста у собак проводилося з медичних та естетичних міркувань. Однак, сучасні ветеринари дедалі частіше ставлять під сумнів користь цих процедур. Останні дослідження показують, що обрізання може бути шкідливим для собак, погіршуючи їхню здатність ефективно спілкуватися за допомогою вух і хвоста.

До слова, винятки застосовуються лише у випадках, пов'язаних з ветеринарними та медичними причинами, а також з метою запобігання розмноженню.