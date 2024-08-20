І тепер вчені нарешті зрозуміли, чому деякі з наших улюбленців більш руйнівні, ніж інші. Руйнівна поведінка улюбленців може бути зумовлена одразу кількома чинниками. Чому так відбувається і як це можна зупинити – далі у матеріалі!

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Чому кішки дряпають меблі?

Дослідники з Університету Анкари в Туреччині розвінчали давній міф про те, що коти вдаються до деструктивної поведінки, щоб насолити своїм господарям

Цілий ряд факторів, включаючи наявність дітей у домі, індивідуальні риси характеру кота та рівень його активності, відіграють значну роль у формуванні поведінки домашніх котячих,

– каже Ясемін Салгірлі Демірбас, ветеринарний дослідник.

Дослідники провели глибинні інтерв'ю з понад 1200 власниками котів, кожен з яких мав одного котячого друга, щоб виявити першопричину цієї поширеної поведінки. Згідно з отриманими даними, стрес є головним винуватцем надмірного дряпання у домашніх котів. Хоча дослідники визнають, що дані, отримані від респондентів, можуть бути упередженими, кореляція між стресом і дряпанням виявилася відносно сильною.

Також результати показують, що присутність дітей у будинку, а також високий рівень ігор і нічна активність значно сприяють підвищеному дряпанню. Кішки, описані як агресивні або такі, що порушують порядок, також демонстрували вищий рівень дряпання.

Як відучити кішку дряпати меблі?

Експерт Салгірлі Демірбас наголосила на важливості забезпечення домашніх тварин відповідними поверхнями для подряпин. За її словами, це просте, але дуже важливе положення відіграє вирішальну роль у підтримці здоров'я та щастя наших котячих друзів.

Регулярно дряпаючись, коти можуть підтримувати кігті гострими і запобігати їхньому розростанню, яке може призвести до болючих проблем зі здоров'ям, якщо його не контролювати. Крім того, подряпані поверхні слугують важливими територіальними маркерами, що дозволяють котам спілкуватися з іншими котячими з їхнього соціального кола.



Придбайте для кішок спеціальні "драпалки" / Фото Unsplash

Дослідники також зазначають, що улюбленцям необхідно забезпечити безпечні укриття, піднесені точки спостереження і достатньо можливостей, що дасть їм змогу зняти стрес і залучить тварину до більш конструктивної діяльності.

Крім того, якщо кішки займаються шкідництвом, важливо використовувати стратегії позитивного підкріплення. Водночас варто уникати тактик, які можуть посилити стрес кішки. Позитивна тактика включає надання альтернативної поверхні для дряпання, близької до обраного кішкою місця для дряпання.

Зазначимо, що тварини, як правило, дряпають меблі та стіни в соціально значущих місцях, ймовірно, щоб висловити свій емоційний стан. Вчені радять розміщувати кігтеточки в подібних місцях.