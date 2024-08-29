Тому власникам котів варто розібратися у методах боротьби з блохами. Необов'язково у вашого вихованця вони є, але, як говорить стара приказка, "попереджений – значить озброєний". Що відлякує бліх у котячих, які стратегії їх виведення із шерсті кішки, розповідає Pets24.

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Симптоми, які вказують на появу бліх у кота

Присутність цих паразитів стає помітною одразу. Експерти в галузі охорони здоров'я окреслили відповідні симптоми:

тварина постійно себе вилизує,

на шкірі з'являються розчісування, а потім і ранки,

шерсть стає брудною, і помітити чорні цяточки – екскременти бліх,

апетит тварини погіршується,

поганий сон, а поведінка – нервова.

Головне правило боротьби з блохами – не затягувати, адже, якщо нічого не робити, стан улюбленця погіршується миттєво. Тварин швидко втрачає вагу, стає млявою, а згодом від вилизування та розчухування на шкірі помітними стануть інфіковані рани.

Ефективні засоби для виведення бліх

У боротьбі з кровопивцями власники домашніх тварин використовують різні способи виведення паразитів, у тому числі й домашні методи лікування. Однак. експерти радять: якщо є сумніви щодо вибору препарату або його безпечності для улюбленців, краще проконсультуватися з ветеринаром.

Серед засобів виведення виділяють наступні:

Краплі проти бліх є, мабуть, найпоширенішим варіантом для боротьби з блохами. Вони безпосередньо вбивають паразитів, а можуть і усувати їхні личинки. Ці краплі не тільки зручні у використанні, але й забезпечують тривалий ефект. Власникам домашніх тварин рекомендується уважно ознайомитися з інструкцією перед застосуванням, оскільки точне дозування відповідно до ваги та віку тварини має вирішальне значення для досягнення оптимального результату.



є, мабуть, найпоширенішим варіантом для боротьби з блохами. Вони безпосередньо вбивають паразитів, а можуть і усувати їхні личинки. Ці краплі не тільки зручні у використанні, але й забезпечують тривалий ефект. Власникам домашніх тварин рекомендується уважно ознайомитися з інструкцією перед застосуванням, оскільки точне дозування відповідно до ваги та віку тварини має вирішальне значення для досягнення оптимального результату. Таблетки. Речовини всмоктуються в кров, коли блохи кусають кота, вони гинуть. Уколи проти бліх застосовують для позбавлення від паразитів тварин з особливими потребами.



Речовини всмоктуються в кров, коли блохи кусають кота, вони гинуть. Уколи проти бліх застосовують для позбавлення від паразитів тварин з особливими потребами. Спеціальний шампунь. Якщо блохами заражене кошенятко або в разі, якщо бліх на тварині ще небагато, потрібно викупати улюбленця за допомогою спеціального шампуню. Він простий у використанні, у нього найменша токсичність, порівнюючи з іншими засобами, нижча вартість. Але, якщо бліх багато, такий спосіб не допоможе.



Спеціальний шампунь допоможе при малій кількості бліх у кота / Фото pethelpful

Нашийник від бліх – один із найкращих засобів. Це звичайний пластиковий ремінець, оброблений спеціальними інсектицидними засобами. Він не вбиває бліх, а лише відлякує. Потрібно слідкувати за терміном дії нашийника – в середньому він ефективний до 8 місяців.



– один із найкращих засобів. Це звичайний пластиковий ремінець, оброблений спеціальними інсектицидними засобами. Він не вбиває бліх, а лише відлякує. Потрібно слідкувати за терміном дії нашийника – в середньому він ефективний до 8 місяців. Пудра. Наноситься на шкіру і шерсть кішок, а потім вичісується. Але вона ефективна лише проти дорослих бліх.

Важливо: кішки з кошенятами потребують особливої уваги. Для них краще м'які засоби. Нашийники для кішок-мам протипоказані. Натомість варто використовувати шампуні або спреї, а найкраще проконсультуватися з ветеринаром.

Є і народні методи

Досить часто й ефективно використовують для боротьби з блохами народні засоби. Найпопулярніші:

господарське мило – тварину купають з інтервалом 5 днів кілька разів.

– тварину купають з інтервалом 5 днів кілька разів. розчин яблучного оцту – його розводять у пропорціях 2 до 1 та розбризкують його на шерсть кішки.

– його розводять у пропорціях 2 до 1 та розбризкують його на шерсть кішки. різноманітні спеції – олію орегано, кмин, розмарин тощо.

Як обробити від бліх приміщення?

Якщо у кота були шкідники, то могли поселитися і в приміщенні. Після лікування тварини дуже важливо продезінфікувати середовище проживання, щоб запобігти подальшому зараженню. Належне прибирання та санітарні заходи мають важливе значення для підтримки будинку, вільного від бліх.

Щоб забезпечити ретельну дезінфекцію приміщень, медичні експерти рекомендують купувати спеціалізовані мийні засоби, які можна придбати в місцевих аптеках. Перед застосуванням цей засіб зазвичай потрібно розвести. Рекомендується ретельно очистити розчином усі доступні поверхні, а потім промити їх чистою водою.

Обробити поверхні можна і розчином хлорки.

Серед народних засобів для оброблення приміщення від бліх використовують ще відвар полині.

М'які меблі, килими, щілини потрібно ретельно пропилотяжити. Постільну білизну та м'які іграшки випрати за високої температури.

Тепер ви знаєте, як вивести бліх у кота. Дотримання правильних процедур може гарантувати, що ці настирливі паразити не будуть турбувати вашого улюбленця протягом тривалого періоду після лікування та очищення середовища його проживання.



Як вивести бліх у кота / Фото be.chewy

Ветеринари наголошують на важливості профілактики, рекомендуючи власникам регулярно застосовувати краплі або спреї від бліх, особливо для котів, які виходять на вулицю. Крім того, дуже важливо регулярно замінювати нашийники від бліх, оскільки вони мають певний термін придатності.