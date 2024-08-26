Так, експерти провели дослідження, щоб перевірити, чи є в цій ідеї якась правда. Виявляється, є кілька непомітних ознак, які вказують на те, що котики справді терпляче чекають на повернення свого господаря.

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Чи чекають кішки господарів, коли тих немає вдома?

Дослідники, що спеціалізуються на поведінці тварин, відкрили нові знання про те, як коти проводять час в очікуванні повернення господарів. Їхні висновки висвітлюють кілька тонких індикаторів, які свідчать про те, що коти проявляють терпіння в ці періоди самотності.

Зокрема, вибір кота для відпочинку – біля вхідних дверей або вікна, що виходить на вулицю – може свідчити про його очікування приходу господаря. Наприклад, один власник кішки поділився відео, на якому його вихованець сидить і чекає на їхнє повернення.

Щодня, коли я приходжу з роботи, Майло завжди сидить біля дверей і чекає на мене,

– написав користувач TikTok.

Як це відбувається: дивіться відео

Іншою ознакою є збільшений прояв приязності. Коти, які вітають своїх господарів енергійною поведінкою, наприклад, тиканням головою або муркотінням, можуть виражати своє хвилювання з приводу повернення додому. Експерти припускають, якщо кіт уважно стежить за своїм господарем після періоду розлуки, це свідчить про сильне почуття щастя і прив'язаності.

Також вчені виявили, що коти часто залишаються незвично близько до своїх господарів, коли ті пересуваються будинком. Така поведінка свідчить про те, що коти прагнуть відновити зв'язок зі своїми господарями через фізичну близькість. Крім того, залишаючись на самоті, ці домашні улюбленці можуть жалібно нявкати під вікнами чи дверима, ніби закликаючи господарів повернутися.

Часто коти стають тривожні, а інші – розважаються

В одному з досліджень вчені використовували відеокамери для спостереження за поведінкою котів, яких залишали вдома самих. Результати показали, що у котів, чиї господарі тривалий час були відсутні вдома, спостерігалося посилення тривожної поведінки, зокрема надмірне лизання. Однак, дослідження також підкреслило, що добре адаптовані домашні коти здатні розважати себе іграшками, як тільки початкова тривога розсіюється після від'їзду господаря.

Хоча коти і переживають стрес, коли розлучаються зі своїми людськими супутниками, вони не витримують постійного "очікування", яке часто припускають їхні господарі. Натомість результати досліджень свідчать про те, що коти зберігають свою незалежну природу в ці періоди розлуки.