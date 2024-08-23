Американський клуб кінологів каже, що задоволений кіт часто муркоче і демонструє ласкаву поведінку, тручись як об свого господаря, так і об предмети в його оточенні. Однак, експерти застерігають, що домашніх улюбленців легко образити, вказуючи на три найбільш кричущі дії, які можуть це зробити.

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3 речі, які можуть образити кота

Сон

Сон на самоті може мати негативний вплив на вашого котячого компаньйона. Зв'язок між вами та котиком зміцнюється під час спільного сну, дозволяючи йому виявляти свою прихильність.

Крім того, "спільне ліжко" з котом демонструє рівень довіри, оскільки це вразливий стан для тварини. Експерти попереджають, що виганяючи кота з ліжка, ви можете позбавити його почуття безпеки.

Ігри

Ігнорування котячих прохань погратися може мати негативні наслідки для їхнього самопочуття. Попри свою репутацію незалежних істот, виявляється, що коти насправді є досить соціальними тваринами.

Ігри з котячим другом можуть позитивно вплинути на його фізичне здоров'я, а також на емоційний та психічний стан. Прості побутові предмети, такі як пряжа, стрічки, порожні коробки та зім'яті папірці, можуть стати розвагою для домашніх улюбленців. Відмова від ігор може сприйматись котиком як те, що ви про нього більше не дбаєте.



Коти не люблять, коли господарі ігнорують заклик до ігор / Фото Unsplash

Конкуренція

Котячі можуть ревнувати, коли їхні господарі звертають увагу на інших їх побратимів. Поява в домі нового кота викличе почуття ревнощів у первісного пухнастого друга, який відчуває надмірну прив'язаність до свого господаря.

Пухнасті, ймовірно, почнуть проявляти агресивну поведінку. Щоб пом'якшити цю проблему, варто приділяти однакову увагу всім домашнім улюбленцям і виділяти окремий час для кожної особини, щоб запобігти виникненню почуття зневаги чи конкуренції.